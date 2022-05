Am Sonntag, 22.05.2022 , läuft der „Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Actionreiches Finale am Pannenflughafen – Bei ihrem letzten Einsatz muss Meret Becker als Berliner „Tatort“-Kommissarin Nina Rubin in Kreisen der Russenmafia ermitteln.

„Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“: Letzter Fall mit Meret Becker

Seit sieben Jahren ist Meret Becker als Berliner Kommissarin Nina Rubin im „Tatort“ zu sehen, doch jetzt ist Schluss: Die 53-jährige Schauspielerin löst im Sonntagskrimi „Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus‘ geht“ ihren 15. und letzten Fall. Der Krimi um eine russische Mafia-Braut, die aussteigen will und Nina Rubin verzweifelt um Hilfe bittet, ist ein packender Thriller mit einem spektakulären Ende am Berliner Pannenflughafen BER. Meret Becker zeigt bei ihrem letzten Auftritt als sensible Kommissarin Nina Rubin noch einmal, welch gute Schauspielerin sie ist, doch auch ihr Kollege Mark Waschke als Rubins Ermittlungspartner Robert Karow macht seine Sache prima – der normalerweise so abgebrühte und betont zynische Kommissar zeigt diesmal so richtig Gefühle. Man darf gespannt sein, wie Waschke künftig mit der vielgepriesenen Charakterdarstellerin Corinna Harfouch harmonieren wird, die beim Berliner „Tatort“ in Meret Beckers Fußstapfen tritt.

„Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“: Handlung am 22.05.2022

Zu Beginn des neuen „Tatorts“ aus Berlin ist Robert Karow noch ganz der Alte: Ohne sichtbare Gefühlsregung und mit trockenen Kommentaren diktiert er seine Beobachtungen bei der Bergung einer am Kran hängenden kopflosen Wasserleiche aus der Spree ins Diktaphon. Um herauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit ein Körper in der Spree treibt, wirft der akribische Kriminalist Karow später sogar ein riesiges totes Schwein in den Fluss und zieht seine Schlüsse daraus. Kollegin Rubin beschäftigt sich derweil intensiv mit Julie Bolschakow, die ihr durchs nächtliche Berlin gefolgt ist. Die elegante Russin ist die Frau des skrupellosen Mafiapaten Yasha Bolschakow und kannte den Toten, der als verdeckter Ermittler tätig war. Sie will schnellstmöglich den Gangsterkreisen entkommen und ins Zeugenschutzprogramm. Im Gegenzug verspricht sie Nina Rubin belastendes Material über ihren Mann und die Berliner Russenmafia, außerdem entscheidende Hinwiese zum Mord an dem verdeckten Ermittler, dessen Zeugin sie geworden ist.

Der Haken bei der Sache: Mafiapate Bolschakow hat bei der Polizei einen Informanten eingeschleust, sodass Nina Rubins Ermittlungen unbedingt geheim bleiben müssen. Das bedeutet, dass sie ihren langjährigen Partner Karow aus dem Fall raushalten muss, was diesem gar nicht passt – er wittert einen Vertrauensbruch und ist schwer enttäuscht, als er herausfindet, dass Nina Rubin, der er auch privat nähergekommen ist, tatsächlich hinter seinem Rücken agiert.

In ihrem letzten gemeinsamen Fall versuchen Robert Karow (Mark Waschke) und Nina Rubin (Meret Becker, r.) mit Julie (Bella Dayne), ihren Verfolgern zu entkommen.

© Foto: rbb/ARD/Hans Joachim Pfeiffer

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“?

Die dadurch entstehende Spannung zwischen der empfindsamen Ermittlerin und ihrem ausnahmsweise mal gar nicht so kaltschnäuzigen Kollegen drängt jedoch zu keinem Zeitpunkt den eigentlichen Fall in den Hintergrund: Der vietnamesische Regisseur Ngo The Chau erzählt im Wesentlichen einen klassischen Mafia-Thriller mit viel Atmosphäre, raffinierter Farbsymbolik und einem konsequenten Spannungsaufbau, der in einem – für deutsche Krimiverhältnisse ungewohnt actionreichen – Finale in den Katakomben und auf einer Landebahn des Berliner Flughafens BER vor den Toren der Hauptstadt gipfelt. Meret Becker, die sich künftig anderen Projekten widmen will, verabschiedet sich mit einem rundum starken Krimi vom „Tatort“.

Das bringt dem Sonntagskrimi „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“: Besetzung am 22.05.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Krimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Nina Rubin – Meret Becker

Robert Karow – Mark Waschke

Yasha Bolschakow – Oleg Tikhomirov

Kriminaldirektorin – Nadeshda Brennicke

Malik Aslan – Tan Caglar

Koshka Bolschkakow – Jeanette Spassova

Polizeipsychologe – Tristan Seith

Staatsanwalt Kemmrich – Gode Benedix

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Berlin auf einen Blick:

Sonntag, 22.05.2022 um 20:15Uhr im Ersten

Sonntag, 22.05.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 23.05.2022 um 03:40 Uhr auf ONE

Dienstag, 24.08.2022 um 00:25 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Krimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ könnt ihr nach der Erstausstrahlung sechs Monate lang abrufen.