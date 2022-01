Als Kandidatin bei „Ex on the Beach“ wurde Tara Tabitha im vergangenen Jahr in Deutschland bekannt. In ihrem Heimatland Österreich ist sie jedoch bereits ein alter Hase im Showgeschäft. Mit der Teilnahme an „Saturday Night Fever“ und ihrer eigenen Reality-Show ist sie dort sehr bekannt. Doch jetzt startet sie auch hierzulande durch: Ab 21. Januar ist Tara Tabitha im „Dschungelcamp“ 2022 auf RTL zu sehen.

Wie tickt Tara Tabitha privat? Wie sah sie früher vor ihren Schönheits-OPs aus? Alter, Herkunft, Instagram – der Reality-Star im Porträt.

Tara Tabitha Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Instagram

Alle Infos zum Reality-Star im Überblick:

Name: Tara Tabitha

Tara Tabitha Beruf: Model, Influencerin, TV-Star

Model, Influencerin, TV-Star Geburtstag: 03.03.1993

03.03.1993 Alter: 28

28 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Österreich

Österreich Wohnort: Wien und London

Wien und London Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: taratabitha

Tara Tabitha ist Kandidatin im „Dschungelcamp“ 2022

Tara Tabitha ist kein Neuling im Show-Geschäft. In ihrem Heimatland Österreich hat sie bereits TV-Erfahrung gesammelt und auch in Deutschland konnte man sie in dem Format „Ex on the Beach“ sehen. Vor der Teilnahme am „Dschungelcamp“ gibt der Reality-Star zu, nicht viele Folgen gesehen zu haben. Tara hofft dort auf „ein paar cute boys“ und wenn es sein muss diese zu überzeugen, zeigt sie sich eventuell „Oben-ohne“. Auf was für Ideen das TV-Sternchen sonst noch so kommt, wird sich noch zeigen.

Youtube Der Reality-Star nimmt bei „Das Dschungelcamp“ 2022 teil.

Tara Tabitha früher: So sah sie vor ihren Beauty-OPs aus

Aus ihren Schönheits-OPs macht Tara keine Geheimnisse. Sie selbst sagte in einem Interview mit RTL: „Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more“. Wie sie jedoch vor ihren Beauty-OPs aussah, seht ihr in diesem Video:

Youtube So sah Tara noch vor ihren Eingriffen aus.

Tara Tabitha: „Ex on the Beach“ 2021

Im Deutschen Fernsehen ist der Reality-Star mittlerweile auch kein unbekanntes Gesicht mehr. 2021 nahm sie an „Ex on the Beach“ teil und stach mit ihrem Aussehen heraus. Mit Eric und Chris hatte sie in der Show zwei Favoriten, doches wurde daraus nichts Ernstes. Scheinbar sollen die zu vollen Lippen ein Grund dafür gewesen sein.

Tara Tabitha auf Instagram

Die Österreicherin hat auf ihrem Instagram-Account vor dem Start der Jubiläumsstaffel derzeit rund 110.000 Follower (Stand: 17.01.2022). Diesen präsentiert sie dort gerne ihren Lifestyle.