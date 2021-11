Werder Bremen empfängt am heutigen Samstag, 20.11.2021, den FC Schalke 04. Die Begegnung findet am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im Bremer Weserstadion statt. Die beiden Absteiger der 1. Bundesliga treffen heute bereits das 113. Mal aufeinander. Die Königsblauen gewannen dabei 43 Spiele, Werder vier Partien mehr.

Aktuell steht Schalke auf dem fünften Tabellenrang mit 22 Punkten. Aus den letzten fünf Spielen konnte die Mannschaft von Trainer Dimitros Grammozis neun Zähler mitnehmen, die letzten beiden Partien unterlag das Team allerdings. Der Gastgeber aus Bremen ist mit 19 Punkten auf Rang acht nicht allzu weit entfernt. Zuletzt gewann die Mannschaft von Markus Anfang gegen den FC Nürnberg. Allerdings müssen die Bremer im heutigen Duell auf Verteidiger Milos Veljkovic verzichten. Am Sonntag erlitt der serbische Nationalspieler im Qualifikationsspiel eine Muskelverletzung. „Es ist prädestiniert dafür, ein guter Abend zu werden. Es ist das Topspiel an dem Spieltag, wir spielen zu Hause und werden sicherlich großen Support erleben.“, so Werder-Spieler Tony Jung.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und Schalke 04 live im Free-TV? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 14. Spieltag findet ihr hier.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis steht nach zwei Niederlagen in Folge in der Kritik. Gelingt ihm gegen Werder Bremen die Trendwende?

Werder Bremen gegen Schalke 04: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Werder und Schalke findet am Samstag, den 20.11.2021, um 20:30 Uhr im Wohninvest Weserstadion in Bremen statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : SV Werder Bremen, FC Schalke 04

: SV Werder Bremen, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 14. Spieltag

: 2. Bundesliga, 14. Spieltag Datum und Uhrzei t: 20.11.2021, um 20:30 Uhr

t: 20.11.2021, um 20:30 Uhr Spielort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Werder Bremen gegen Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Werder und S04 wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es auf Sport1 geben. Zusätzlich kann die Partie bei SkyTicket und SkyGo gestreamt werden, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Werder gegen Schalke am 20.11.2021 um 20:30 Uhr: