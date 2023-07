Am Samstag, den 22. Juli 2023, testet der SV Werder Bremen gegen den französischen Klub FC Toulouse. Dieses Vorbereitungsspiel findet im Rahmen des Trainingslagers im Zillertal statt. Die bisherigen zwei Testspiele konnte das Team von Ole Werner gewinnen. Vor dem Pflichtspielauftakt am 12. August bestreitet Werder Bremen noch zwei Testspiele, beide jeweils gegen Racing Straßburg.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie SV Werder Bremen gegen FC Toulouse und die Übertragung im TV und Livestream.

Werder Bremen gegen FC Toulouse – Testspiel: Uhrzeit und Anpfiff

Das Testspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Toulouse findet am Samstag, 22. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 15:30 Uhr im Parkstadion in Zell am Ziller.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : SV Werder Bremen, FC Toulouse

: SV Werder Bremen, FC Toulouse Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 22.07.2023 um 15:30 Uhr

: Samstag, 22.07.2023 um 15:30 Uhr Spielort: Parkstadion, Zell am Ziller (Österreich)

Bremen vs. Toulouse heute live: Übertragung des Testspiels im TV und Stream

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Toulouse live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Testspiel wird nicht live im TV übertragen. Jedoch bietet der SV Werder Bremen auf seinem YouTube-Kanal einen kostenlosen Livestream an. Ebenfalls wird die Partie auf dem hauseigenen Sender WERDER.TV übertragen, dieser Stream ist allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : –

- : – Livestream: SV Werder Bremen YouTube-Kanal, WERDER.TV

Werder Bremen: Naby Keita reist mit ins Trainingslager

Trotz seiner Adduktoren-Verletzung ist Neuzugang Naby Keita am Mittwoch mit dem Werder Bremen ins elftägige Trainingslager nach Österreich gereist. Der Fußball-Bundesligist wird sich im Zillertal bis zum 29. Juli mit insgesamt 29 Spielern auf die neue Saison vorbereiten. Für den ehemaligen Liverpool-Profi Keita bieten die Bedingungen im Trainingslager optimale Voraussetzungen für seine Rehabilitation. Zudem kann er sich dort weiterhin ins Team integrieren, wie Trainer Ole Werner erklärte. Der 28-jährige Keita hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Die Bremer gehen davon aus, dass ihr prominentester Neuzugang bis zum ersten Bundesliga-Spiel am 18. August gegen den FC Bayern München nicht rechtzeitig fit wird.