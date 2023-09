Am Samstag, den 2. September 2023, ist der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden. Der Aufsteiger aus Wiesbaden kassierte am vergangenen Spieltag die erste Saisonniederlage. Mit sieben Punkten steht die Mannschaft von Markus Kauczinski im Mittelfeld der Tabelle. Der FC Schalke 04 hatte sicherlich andere Erwartungen für den Beginn der neuen Zweitliga-Saison, nachdem sie aus der Bundesliga abgestiegen waren. Nach vier Spieltagen mussten die Königsblauen bereits drei Niederlagen hinnehmen, wobei lediglich das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen wurde. Am vergangenen Wochenende verlor der FC Schalke 04 zu Hause gegen Holstein Kiel. Das Team um Trainer Thomas Reis steht gehörig unter Druck.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Schalke 04 und die Übertragung im TV und Stream.

Wehen Wiesbaden gegen Schalke 04 – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Schalke 04 findet am Samstag, den 02.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: SV Wehen Wiesbaden, FC Schalke 04

SV Wehen Wiesbaden, FC Schalke 04 Wettbewerb: 5. Spieltag, 2. Bundesliga

5. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Samstag, 02.09.2023, 13:00 Uhr

Samstag, 02.09.2023, 13:00 Uhr Spielort: Brita-Arena, Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden möchte gegen Schalke 04 den dritten Saisonsieg einfahren.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Wer überträgt das Spiel zwischen Wiesbaden und Schalke im TV?

Das Spiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Schalke 04 wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie Wiesbaden gegen Schalke auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 4 als Einzelspiel.

Wehen Wiesbaden vs. Schalke 04 heute im kostenlosen Stream sehen?

Für die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Schalke 04 gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen Sky Go und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 4 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 4 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Go, WOW, Onefootball

2. Bundesliga sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

