Am Samstag, den 26. August 2023, empfängt der SV Sandhausen in der 3. Liga den TSV 1860 München. Der Gast aus München verlor unter der Woche überraschend zu Hause gegen den Aufsteiger aus Lübeck. Dadurch verlor das Team von Maurizio Jacobacci die Tabellenführung. Nun soll in Sandhausen der nächste Sieg für die Löwen eingefahren werden. Der SV Sandhausen verlor ebenfalls unter der Woche. Nach diesem Spiel sagte Trainer Danny Galm: "Wir wissen, was hier entstehen kann. Wir haben es in der 1. Hälfte nicht geschafft, in die Duelle zu kommen. In der 2. Halbzeit waren wir am Drücker, haben aber nichts draus gemacht. Das müssen wir akzeptieren. Das ist Teil der Entwicklung." Die Fans dürfen gespannt sein, wie es heute gegen die Löwen läuft.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SV Sandhausen gegen den TSV 1860 München und die Übertragung im TV und Stream.

SV Sandhausen vs. 1860 München – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 26.08.2023, trifft der SV Sandhausen auf den TSV 1860 München. Anpfiff der Partie ist um 16:30 Uhr im GP Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SV Sandhausen, TSV 1860 München

: SV Sandhausen, TSV 1860 München Wettbewerb : 4. Spieltag, 3. Liga

: 4. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Samstag, 26.08.2023, 16:30 Uhr

: Samstag, 26.08.2023, 16:30 Uhr Spielort: GP Stadion am Hardtwald, Sandhausen

Der SV Sandhausen möchte gegen den TSV 1860 München den zweiten Heimsieg der Saison feiern.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

SV Sandhausen gegen 1860 München heute im TV sehen

Das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem TSV 1860 München wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 16:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Simon Köpfer. Kommentator der Partie ist Markus Höhner. Die Plattform ist kostenpflichtig.

SV Sandhausen gegen TSV 1860 München: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen dem SV Sandhausen gegen den TSV 1860 München wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.