Heute, am 16.10.2021 empfängt der SV Meppen den 1. FC Magdeburg um 14 Uhr. Im direkten Vergleich ist der FCM klarer Favorit, bisher konnte er vier der insgesamt acht Spiele für sich gewinnen, in drei Partien trennten sich die Mannschaften mit jeweils einem Punkt. Auch wenn man die Tabellenpositionen anschaut, müsste es einen klaren Gewinner geben. Die Mannschaft von Christian Titz steht mit 22 Punkten an der Spitze der Tabelle der 3. Bundesliga, der Gastgeber mit 7 Punkten weniger auf Platz 12. Trotzdem startete der Gastgeber vom SV Meppen überraschend gut in die Saison, nachdem letzte Saison fast der Abstieg drohte.

Bisher war es den Emsländern gestattet nur 6.500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. In den kommenden Heimspielen darf allerdings wieder die volle Kapazität genutzt werden, die Arena bietet Platz für über 13.000 Zuschauer. Grund dafür ist die Einführung der 2G-Regel: „Wir sind überzeugt davon, dass wir so alle noch besser schützen können“, so SVM-Geschäftsführer Ronald Maul.

Wer überträgt das Spiel der 3. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Meppen und dem 1. FC Magdeburg live im Free-TV ?

und dem ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 12. Spieltag findet ihr hier.

SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg: Datum, Spielort, Anstoß, Zuschauer

Das Spiel der 3. Liga zwischen Meppen und Magdeburg findet am Samstag, den 16.10.2021, um 14 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Team s: SV Meppen, 1. FC Magdeburg

s: SV Meppen, 1. FC Magdeburg Wettbewerb : 3. Liga, 12. Spieltag

: 3. Liga, 12. Spieltag Datum und Uhrzei t: 16.10.2021, um 14 Uhr

t: 16.10.2021, um 14 Uhr Spielort : Hänsch-Arena, Meppen

: Hänsch-Arena, Meppen Zuschauer: 13.241

SV Meppen gegen 1. FC Magdeburg: Übertragung im MDR und bei Magenta

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Drittligaspiel wird im Free-TV im MDR-Fernsehen übertragen. Zudem kann man die Partie beim Pay-TV Sender Magenta anschauen.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel Meppen gegen Magdeburg leider nicht. Lediglich bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Magdeburg hat Respekt vor Meppen

Vor dem Spiel äußerte sich Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz voller Respekt über den heutigen Gegner: „Meppen ist ein sehr unangenehmer Gegner und eine kampfstarke Mannschaft, die hinten kompakt verteidigt, dich aber auch vorne anläuft. Daher wissen wir, dass wir auf einen Gegner treffen, dass es für uns eine heikle Aufgabe wird.“

3. Liga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neun weitere Begegnungen der 3. Liga stehen auf dem Spielplan für den 12. Spieltag. Welche Partien neben SVM vs. FCM noch stattfinden, seht ihr hier.

Alle Drittliga-Spiele am 12. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 15.10.2021, 19:00 Uhr

FC Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück

Samstag, den 16.10.2021, 14:00 Uhr

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund II

FSV Zwickau vs. MSV Duisburg

1. FC Köln vs. SV Freiburg II

Hallescher FC vs. 1. FC Saarbrücken

TSV 1860 München vs. SV Waldhof Mannheim (abgesagt)

SV Meppen vs. 1. FC Magdeburg

Samstag, den 17.10.2021, 13:00 Uhr

Türkgücü München vs. SV Wehen

Samstag, den 17.10.2021, 14:00 Uhr

Viktoria Köln vs. Würzburger Kickers

Montag, den 18.10.2021, 19:00 Uhr