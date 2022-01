Topspiel in der 2. Bundesliga: Der SV Darmstadt 98 trifft am heutigen Samstag, 15.01.2022, auf den Karlsruher SC. Dank des Patzers am letzten Spieltag den Hinrunde, ist der SV Darmstadt dem FC. St Pauli dicht auf den Fersen. Die Lilien haben aus den letzten sieben Spielen sechs Partien für sich entscheiden können. Nun empfängt die stärkste Offensive der Liga den KSC. Die Karlsruher spielen eine durchwachsene Saison und stehen nach 18 Spieltagen auf Platz 10.

Wer überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen SV Darmstadt und dem Karlsruher SC live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 19. Spieltag findet ihr hier.

SV Darmstadt vs. Karlsruher SC heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SV Darmstadt und Karlsruher SC findet am Samstag, den 15.01.2022, um 20:30 Uhr im Merck-Stadion statt.

Alle Infos zum Topspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Darmstadt vs. KSC: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen Darmstadt und dem KSC wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

SV Darmstadt vs. KSC: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen dem Hamburger SV Darmstadt und Karlsruher SC gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Darmstadt gegen KSC am 15.01.2022 um 20:30 Uhr: