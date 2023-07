Nach „Soul Surfer“ wird bald eine neue Dokumentationsreihe über den Wassersport erscheinen – diesmal auf Amazon Prime. Die Serie „Surf Girls Hawai’i“ ist von der Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon produziert worden und dreht sich um die Geschichte von fünf jungen Hawaiianerinnen, die sich einen Platz in der „World Surf League Championship Tour“ erkämpfen möchten.

Hier bekommt ihr einen Überblick über das Startdatum, den Cast und alles weitere Wichtige über „Surf Girls Hawai’i“.

Wann startet „Surf Girls Hawai’i“ auf Prime Video?

„Surf Girls Hawai‘i“ ist ab Mitte Juli auf Prime Video zu sehen. Als konkretes Startdatum hat der Streamingdienst Dienstag, 18.07.2023, angekündigt. An diesem Tag wird die vierteilige Dokumentationsserie veröffentlicht.

Wie viele Folgen umfasst „Surf Girls Hawai’i“?

Auch die Anzahl der Episoden interessiert die Fans. Handelt es sich eher um eine Mini-Serie? Die spannende Reise von fünf hawaiianischen Surferinnen wird in vier Folgen erzählt.

Worum geht es in der Amazon-Prime-Serie?

In „Surf Girls Hawai’i“ geht es um die nächste Generation der weiblichen hawaiianischen Surferinnen. Fünf von ihnen kämpfen um einen Platz in der „World Surf League Championship Tour“. Die Dokuserie präsentiert die abenteuerliche Geschichte von Moana Jones Wong, Ewe Wong, Maluhia Kinimaka, Pua DeSoto und Brianna Cope. Der Druck war noch nie höher: Während sie gegen die besten Surfer der Welt antreten, müssen sie in ihrem Privatleben auch familiäre Angelegenheiten klären.

„Surf Girls Hawai’i“ beleuchtet die Geschichte von fünf weiblichen hawaiianischen Surferinnen.

© Foto: Prime Video

Gibt es einen Trailer zu „Surf Girls Hawai’i“?

Circa ein Monat vor Erscheinen der Serie „Surf Girls Hawai’i“ hat Prime Video einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick in die Handlung der Folgen.

Das ist die Besetzung von „Surf Girls Hawai’i“

Die Serie wurde von einer der berühmtesten Schauspielerinnen aller Zeiten produziert – Reese Witherspoon. Man kennt sie unter anderem aus dem Film „Natürlich blond“. Spannend ist auch, dass die Surferinnen sich selbst verkörpern. Diese Surferinnen werden in der Serie zu sehen sein: