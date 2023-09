Valentina (Aylin Ravanyar) wird von Bernd (Julian Felix Haberler) und einem Komplizen entführt. Sie fordern zwei Millionen Euro Lösegeld. Die Polizei darf nichts davon erfahren – andernfalls drohen sie, Valentina umzubringen.

Otto verfolgt Bernd

Werner (Dirk Galuba) und Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) stehen unter Schock: Werden sie Valentina je wiedersehen? Sie tüfteln an einem Plan, wie sie die junge Frau retten können. Zufälligerweise erfährt auch Otto (Maurice Lattke) von Valentinas Verschwinden. Er beginnt zu ahnen, dass sein Kumpel Bernd hinter der Entführung steckt und verfolgt ihn.

Otto wird angeschossen

Vor einer Waldhütte kommt es zum Showdown. Otto stürzt sich auf Bernd, der Valentina erschießen will. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden Männern. Plötzlich fällt ein Schuss! Otto sackt zusammen. Die mutige Valentina schnappt sich die Pistole und nimmt Bernd in ihre Gewalt. Schwer verletzt, ruft Otto die Polizei. Ein Happy End?

Stirbt Otto im Krankenhaus?

Otto hat wegen seiner Verletzung viel Blut verloren. Stirbt die Rolle den Serientod? Fans der ARD-Telenovela können aufatmen: Otto hat die Aktion überlebt. Dr. Niederbühl (Erich Altenkopf) gibt Entwarnung: „Die Kugel hat sein Bein glatt durchschlagen. Er ist noch nicht aufgewacht aus der Narkose.“ Tolle Neuigkeiten für Valentina, die Otto am selben Tag am Krankenbett besucht. Sie ist ihrem Helden unendlich dankbar und erkennt, dass sie Gefühle für ihn hat. Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss. Die Folge ist ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar.