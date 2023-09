Julian (Tim Borys) genießt sein Liebesglück mit seiner Freundin Eleni (Dorothée Neff). Alles scheint perfekt zu sein. Wenn er nur wüsste, was sich hinter seinem Rücken in den vergangenen Tagen abgespielt hat ...

Julian weiß nichts von Elenis Romanze

Eleni hat noch Gefühle für ihren Ex Leander (Marcel Zuschlag). Beinahe wäre es zum Kuss gekommen. Und Julian? Er denkt, dass seine Freundin treu zu ihm steht. Von wegen: Seine Beziehung ist in großer Gefahr!

Notfall auf der Arbeit: Julian lässt Eleni im Stich

Eigentlich möchte Julian Eleni beim Töpfern helfen. Doch leider bekommt er einen überraschenden Anruf. Julian muss für einen erkrankten Kollegen auf der Arbeit einspringen. Der Chauffeur sagt zu, obwohl er eigentlich nicht will: „Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass du Hilfe brauchst.“ Eine folgenschwere Entscheidung. Julian lässt Eleni ganz alleine.

Leander nutzt die Situation aus

Plötzlich taucht Leander auf. Er bietet Eleni seine Hilfe an. Beide kommen sich näher. Wieder liegt ein Kuss in der Luft. Plötzlich springt Eleni auf und redet sich heraus: „Ich muss noch kurz los. Du kommst ja alleine klar.“ Leander bleibt verdutzt sitzen. Dieser Korb tut im mächtig weh.

Eleni macht Leander eine Liebeserklärung

Doch der charmante Arzt lässt nicht locker: Er will endlich wissen, ob Eleni ihn noch liebt. Wenig später konfrontiert Leander seine ehemalige Freundin: „Ich will, dass du dich deinen Gefühlen stellst.“ Eleni zögert zunächst, ehe sie kurz darauf einknickt: „Ja, du hast recht. Ich liebe dich.“

Julian oder Leander? Eleni hat sich entschieden!

Leander und Eleni finden offenbar wieder zueinander. Und Julian? Er bekommt nichts davon mit. „Eleni ist überfordert, denn sie hat auch für Julian Gefühle“, heißt es in einer ARD-Mitteilung. Plötzlich bekommt sie eine Nachricht, die ihr bei der Entscheidungsfindung helfen soll: Leander gesteht Eleni seine Liebe. Ihr Entschluss steht fest: Sie will Julian abservieren! Wird ihr das gelingen, ohne seine Gefühle zu sehr zu verletzen? Oder bahnt sich noch eine Überraschung an? Die Folgen werden am 13. und 14. September ab 15:10 Uhr in der ARD gezeigt.