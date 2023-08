SIE ist neu bei „Rote Rosen“: Die Rede ist von Diana Staehly. Die 45-Jährige wird in der ARD-Serie die Rolle Jördis Kilic spielen.

Diana Staehly: „Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit“

Diana Staehly schwärmt von ihren ersten Drehtagen. In einer Pressemitteilung verrät sie: „Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der Roten Rosen. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein, was trotz oder vielleicht auch genau wegen des hohen Drehpensums, vor allem den tollen Kollegen und dem super Team geschuldet ist. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit!“

Diana Staehly kennen TV-Zuschauer aus Serien wie „Stromberg“ und GZSZ“.

Bekannt aus „Stromberg“ und „GZSZ“

Die 45-Jährige kennen TV-Zuschauer bereits aus anderen Serien und Filmen. Ihren Durchbruch schaffte Diana Staehly in der Komödie „Stromberg“ an der Seite von Christoph Maria Herbst. In der Serie verkörperte sie die Versicherungsangestellte Tanja Steinke. Auch in Sachen Soaps konnte die Wahl-Potsdamerin bereits Erfahrung sammeln. 2021 spielte sie bei „GZSZ“ die Rolle Melanie, die ihren Ex-Mann Tobias Evers (Jan Kittmann) und Katrin Flemming (Ulrike Frank) verbrennen wollte.

„Rote Rosen“: Auch Sebastian Deyle ist neu dabei

Ganz so martialisch geht es bei „Rote Rosen“ nicht vonstatten. Diana Staehlys neue Rolle Jördis verliebt sich in Dr. Klaas Jäger, der in der Serie von Sebastian Deyle verkörpert wird. Auch er feiert sein „Rote Rosen“-Debüt. „Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender ‚Schwarzwaldklinik‘-Fan ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt – meine Mutter wäre stolz und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist – mehr geht nicht“, scherzt Deyle.

„Rote Rosen“ läuft von montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der ARD Mediathek.