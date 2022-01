Am Freitag, 21. Januar 2022 beginnt der Ski-Alpin Weltcup in Kitzbühel. Über das Wochenende bis zum Sonntag, 23. Januar finden verschiedene Events im alpinen Weltcup statt. Mit dabei ist eines der größten Highlights im Skisport überhaupt: Das Hahnenkammrennen auf der Streif.

Hahnenkammrennen Kitzbühel: Event auf der Streif wird verschoben

Tief Ida wirbelt das Programm beim alpinen Ski-Weltcup in Kitzbühel durcheinander. Die traditionell samstags ausgetragene Hahnenkamm-Abfahrt wird auf Sonntag (13.30 Uhr) verlegt, der ursprünglich zum Abschluss des Rennwochenendes vorgesehene Slalom einen Tag vorgezogen und bereits am Samstag (10.15/13.45 Uhr) gefahren.

Die erste Abfahrt auf der Streif soll wie geplant am Freitag (11.30 Uhr) stattfinden, für Donnerstag (11.30 Uhr) ist ein zweites Training angesetzt. Grund für die Änderungen ist der für Samstag erwartete Neuschnee von 30 bis 60 cm.

Die Verschiebungen haben auch Auswirkungen auf das Programm beim Weltcup der Frauen in Cortina d'Ampezzo. Ein Jahr nach ihrem WM-Silber in den italienischen Dolomiten muss Kira Weidle dort am Samstag in der Abfahrt erst um 11.30 Uhr ran. Der Super-G am Sonntag beginnt um 11.45 Uhr.

Abfahrt auf der Streif: Nervenkitzel in Kitzbühel

Als wäre die Streif selbst nicht schon Stresstest genug. Die Abfahrt in Kitzbühel ist die berühmteste der Welt - und eine der gefürchtetsten. Wer den kleinsten Fehler macht, kann böse stürzen. Etliche Skirennfahrer haben sich beim Speed-Spektakel in Tirol schon verletzt. Die diesjährige Ausgabe der Hahnenkammrennen wird für die Athleten aber nicht nur sportlich eine Nervenprobe. Zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen wächst angesichts weltweit steigender Corona-Zahlen auch die Sorge vor Ansteckung und positiven Tests. Mehr denn je gilt: Wer zu den Spielen will, muss die Streif gesund überstehen.

„Corona ist immer ein Riesenthema. Wir kämpfen jetzt schon zwei Jahre damit und gefühlt wird es Richtung Olympia immer krasser“, sagte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger vor den Abfahrten an diesem Freitag und Sonntag der dpa. „Wenn du jetzt noch positiv getestet wirst, sind die Spiele quasi gelaufen. Das ist natürlich eine mentale Belastung für die Sportler und geht an keinem spurlos vorbei.“

Die größte Sorge sei, „hier negativ und bei der Einreise nach China dann positiv getestet zu werden“, so Schwaiger. „Erstmal in der Bubble anzukommen, ist das Wichtigste.“ Schließlich gilt in China ein höherer Grenzwert, ab dem ein PCR-Test als negativ eingestuft wird, als etwa in Deutschland. Die Sportler könnten sich bis zu den Spielen (4. bis 20. Februar) aber „nicht alle einsperren. Es geht um wichtige Punkte für den Weltcup und Startplätze für die neue Saison.“

„Kitzbühel ist im Speedbereich das wichtigste Wochenende im Weltcup“

Auch deshalb sei ein Verzicht auf die prestigeträchtigen Rennen in Österreich für seine Athleten kein Thema gewesen. „Kitzbühel ist im Speedbereich das wichtigste Wochenende im Weltcup“, sagte Schwaiger. „Wir versuchen, unseren Kreis so kleinzuhalten, wie es nur geht.“ Das gilt ohnehin schon für den ganzen Winter. In den Hotels, in denen oft auch Gäste absteigen, die nichts mit den Ski-Events zu tun haben, isoliert sich das deutsche Team so gut es geht, wohnt möglichst in einem eigenen Stockwerk und isst für sich alleine. „In Wengen war ich nur am Berg oder im Zimmer“, sagte Schwaiger rückblickend auf das aus deutscher Sicht enttäuschende vergangene Wochenende in der Schweiz.