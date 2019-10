Jennifer Aniston als Nachrichtenlady, protestierende Schüler und arabische Gangster in Berlin: Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im November bei Streaming-Anbietern oder im Bezahlfernsehen starten.

Schaulaufen der Stars in „The Morning Show“

Apple mischt jetzt auch beim Streamingfernsehen mit – zum Start seines Abo-Dienstes bietet der neue Netflix-Rivale gleich mehrere eigenproduzierte Serien an. Aushängeschild ist dieses Hochglanzformat, das hinter den Kulissen des US-Frühstücksfernsehens spielt und mit Hollywood-Stars gespickt ist. Jennifer Aniston verkörpert die TV-Journalistin Alex Levy, die seit Jahren die populäre Newssendung „The Morning Show“ präsentiert. Eines Tages wird ihr langjähriger Kollege Mitch Kessler (Steve Carell) wegen Vorwürfen sexueller Belästigung entlassen und kämpft fortan um seinen guten Ruf. Derweil sägt die aufgeweckte junge Journalistin Bradley Jackson (Reese Witherspoon) am Stuhl der Nachrichtenlady: Ein Schaulaufen der Stars mit geschliffenen Dialogen. (ab 1. 11., Apple TV+)

„Wir sind die Welle“: Rebellisch sein ist o.k.

Im Kinofilm „Die Welle“ von 2009 will ein Lehrer seinen Schülern zeigen, wie leicht Menschen manipuliert werden können, doch das Experiment eskaliert. Diese neue deutsche Serie variiert den Stoff: Angeführt von ihrem neuen Mitschüler Tristan (Ludwig Simon) rebellieren vier Teenager gegen gesellschaftliche Missstände – zunächst idealistisch und spielerisch. Doch immer mehr junge Leute schließen sich ihnen an, und ihre Gewalt richtet sich plötzlich auch gegen Menschen. Bald stellt sich mancher die Frage: Heiligt der Zweck wirklich alle Mittel? In Zeiten linker Jugendproteste wie „Fridays for Future“ wirkt die Serie topaktuell. Die simple Botschaft: Rebellisch sein ist okay – aber bitte friedlich. (ab 1. 11., Netflix)

Finale dritte Staffel von „4 Blocks“

Eine der besten deutschen Serien geht leider zu Ende: Das Gangsterepos „4 Blocks“. Die rasante Krimisaga über den Berliner Problem-Kiez Neukölln ist eine faszinierende Milieustudie und als eines der wenigen deutschen Formate international auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt der finalen dritten Staffel steht wieder der libanesische Verbrecherclan um Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan). Nach dem dramatischen Finale der vorigen Staffel kämpft Toni nun gegen neue Rivalen um die Vorherrschaft in der Berliner Unterwelt. Ähnlich wie beim Vorbild, der epochalen Mafiaserie „Sopranos“, muss man einfach Sympathie für den Gangsterboss empfinden. (ab 7. 11., TNT Serie)

„The Crown“ mit neuer Hauptdarstellerin

Hinter den Kulissen der britischen Politik: Die eindrucksvolle Historienserie „The Crown“ über das Leben der Queen geht in die nächste Runde, die dritte Staffel der süffigen Mixtur aus Politdrama und Seifenoper spielt von 1964 bis 1972. Auch die neuen Folgen des stargespickten und edel gefilmten Formats drehen sich um politische und familiäre Ränkespiele. Es geht um die skandalöse Trennung von Prinzessin Margaret (Helena Bonham Carter) und ihrem Mann, um die Jugendliebe zwischen Prinz Charles und Camilla und um den Ehealltag von Elizabeth II. und Prinz Philip. In den neuen Folgen löst Olivia Colman als Hauptdarstellerin Claire Foy ab, die Elizabeth in jungen Jahren verkörpert hatte. Insgesamt soll die Serie das ganze Leben der britischen Königin bis in die Gegenwart erzählen, Lady Di stößt in der nächsten Staffel dazu. (ab 17. 11., Netflix)

„Carnival Row“: Blutige Vertreibung von Feen, Trollen und Faunen

Wer wird Nachfolger von „Game of Thrones“? Diese Fantasy-Serie galt als heißer Anwärter, ist aber nicht packend genug. Dabei hätte die Story das Zeug zu mehr: In einer Welt, in der Fantasywesen leben, die von den Menschen ausgegrenzt werden, kommt es zu blutigen Vertreibungen von Feen, Trollen und Faunen. Flüchtlinge wie die Fee Vignette (Cara Delevingne) finden Unterschlupf in der Carnival Row – ihr Ex-Lover, der Polizist Philo (Orlando Bloom), will eine grausame Mordserie an Feen aufklären. Die Serie mit ihrer viktorianischen Steampunk-Optik zeigt, dass Fantasy viel über die Gegenwart erzählen kann: Es geht um Ausgrenzung, Rassenhass und Migration in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Schade, dass sich die kritische Fabel viel zu sehr auf die melodramatische Romanze zwischen Philo und Vignette konzentriert. (ab 22.11., Amazon Prime)

