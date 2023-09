Der Samstagabend im ZDF wird wieder spannend. Am 2. September 2023 zeigt der Sender „Stralsund – Der lange Schatten“. Im 21. Film der Krimi-Reihe tritt Jule Zabek als neue Kommissarin den Dienst an. In ihrem ersten Fall muss sie beweisen, dass sie eine gute Polizistin ist und geht körperlich und geistig dabei an ihre Grenzen.

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Stralsund – Der lange Schatten“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Der lange Schatten“ wird am Samstag, 2. September 2023, zur Primetime im ZDF erstmals ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 02.09.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Stralsund – Der lange Schatten“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Erstausstrahlung verpasst, kann beruhigt sein. Denn der Film steht seit einer Woche als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Der Film kann dort also jederzeit als Wiederholung angesehen werden.

Worum geht es in „Stralsund – Der lange Schatten“?

Der neuen Kommissarin Jule Zabek ist ihre Stelle wichtig. Denn für die junge Frau ist der Job die einzige Konstante in ihrem Leben. Ihr erster Fall fordert sofort Jules gesamte Aufmerksamkeit: Zwei Teenager-Schwestern werden vermisst. Ihr Chef, Karl Hidde, und ihr Kollege Karim Uthman sind nicht direkt in Alarmbereitschaft. Als jedoch kurz darauf die Leiche eines der Mädchen gefunden wird, bestätigt sich Jules Befürchtung.

Doch die andere Schwester bleibt weiterhin verschwunden. Es beginnt ein Kampf gegen die Zeit. Jule bleibt hartnäckig am Fall, trotz ihrer chronischen Insomnia. Damit überzeugt sie langsam aber sicher Hidde. Der zeigte gegenüber Jule anfangs Skepsis, wird aber von ihr überzeugter.

Jule nimmt die Bushaltestelle in der Nähe des Fundorts der Leiche als Ausgangspunkt ihrer Ermittlungen. Dabei wird sie tatsächlich fündig, denn an der Endhaltestelle der Buslinie entdeckt sie das potenzielle Tatfahrzeug. Da die Besitzer des Wagens nicht anzutreffen sind, spricht sie mit dem Nachbarn – ein großer, schwerer Mann. Der kommt ihr bekannt vor: War er nicht einer der Schaulustigen am Tatort?

Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) ist nach ihrem One-Night-Stand im Bus auf dem Weg nach Hause, als sie das Täterfahrzeug erblickt.

© Foto: ZDF/Sandra Hoever

Die Besetzung von „Stralsund – Der lange Schatten“ im Überblick

Im 21. Film der „Stralsund“-Krimis verkörpert Sophie Pfennigstorf die neue Kommissarin Jule Zabek. Zuschauer kennen sie aus der Serie „Survivors“ oder dem Film „Ein Sommer in Istrien“.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Sophie Pfennigstorf – Jule Zabek

Alexander Held – Karl Hidde

Karim Günes – Karim Uthman

Christoph Franken – Hanno Benke

Alev Irmak – Selma Tungay

Christian Bergmann – Rainer Martens

Inka Löwendorf – Dr. Weisz

Cécile Gujer – Eggers

Till Demuth – Naumann

Vivien Mahler – Dr. Luise Scherer

Antonia Breidenbach – Jenny Reimers

Robert Zimmermann – Dr. Beetzen

Barbara Stieg – Moni Martens

Wann und wo wurde „Stralsund – Der lange Schatten“ gedreht?

Der 21. Film der „Stralsund“-Reihe wurde von Mai bis Juni 2022 gedreht. Als Drehorte dienten die namensgebende Insel Stralsund, Rügen und Hamburg. Außerdem wurde beispielsweise auf dem Alsen-Gelände in Itzehoe, das gerne auch für Musikvideos genutzt wird.