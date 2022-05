Vor kurzem ging RTL mit einer Programmneuerung in Form von „Stern TV“ in einer Sonntagsausgabe an den Start. Nun bietet das beliebte Format eine weitere spezielle Sendung. Statt wie gewohnt am späten Mittwochabend läuft die Show mit einer Sonderausgabe am 11. Mai 2022 auch schon zur Primetime. „Stern TV“ startet in dem Special ein außergewöhnliches Live-Experiment. Die Zuschauer werden darin in einer Abstimmung zu Richtern.

Worum geht es in der Sendung genau?

Wer sind die Gäste heute ?

? Wer moderiert „Stern TV“?

Alle Infos zur „Stern TV“-Ausgabe mit dem Titel „Das Live-Experiment – Wie entscheiden Sie?“ gibt es hier in der Übersicht.

„Das Live-Experiment“ zu Kindesentführung bei „Stern TV“ am 11.5.2022

Wöchentlich hält „Stern TV“ am Mittwochabend für die Zuschauer Themen mit Diskussionspotential, emotionale Geschichten und spannende Reportagen bereit. Am Mittwoch, 11. Mai 2022, gibt es eine Sonderausgabe zu sehen: „Das Live-Experiment – Wie entscheidet Deutschland“ widmet sich der Frage, wie weit die Polizei gehen darf, um das Leben eines entführten Kindes zu retten. Darf ein Polizist einen Tatverdächtigen mit Gewaltandrohung zum Geständnis bringen? Muss er vor Gericht mit einem Schuldspruch rechnen? Die Zuschauer übernehmen in einem fiktiven Fall die Rolle des Richters.

„Das Live-Experiment“ bei „Stern TV“: Gäste

Moderator Steffen Hallaschka begrüßt im Studio von „Stern TV“ regelmäßig Gäste, die mit ihm über eine persönliche Geschichte sprechen, Experten für bestimmte Themen sind oder aktuelle Schlagzeilen kommentieren. Wie RTL bekanntgibt, werden in der Sonderausgabe „Das Live-Experiment“ Experten und Betroffene unter anderem zum Thema Kindesentführung erwartet.

„Stern TV“: Sendetermine, Sendezeit, Stream auf RTL+

Ein ungewohnter Sendeplatz für eine „Stern TV“-Sendung: Am Mittwoch, 11.05.22, läuft das Format bereits zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Der Grund dafür ist eine Sonderausgabe in Form eines außergewöhnlichen Live-Experiments. Doch der Sender zeigt an diesem Abend zur bekannten Sendezeit ebenso eine reguläre Ausgabe „Stern TV“. Damit nicht genug – am darauffolgenden Tag geht es mit einem weiteren Spezial zum Ukraine-Krieg mit dem Titel „#Why – Warum wir bleiben. Frauen im Krieg“ weiter.

Hier die Sendetermine und die Sendezeit im Überblick:

„Stern TV – Das Live-Experiment“: 11.5.2022 um 20.15 Uhr

„Stern TV“: 11.5.2022 um 22.35 Uhr

„Stern TV Spezial“: 12.5.2022 um 22.35 Uhr

„Stern TV am Sonntag“: 15.5.2022 um 22.30 Uhr

Wer die vorherige Folge „Stern TV“ verpasst, kann sie im Stream auf RTL+ sehen.

„Stern TV“: Moderator Steffen Hallaschka

Der Fernsehjournalist und Moderator Steffen Hallaschka übernahm 2011 das Format „Stern TV“ von Günther Jauch. Nach seinem Studium begann er beim Hessischen Rundfunk zu arbeiten. Mehrere Jahre lang moderierte er verschiedene Hörfunkprogramme. Im Fernsehen Fuß gefasst hat er durch die Jugendsendung „100 Grad“. Für seine Moderation der Politikshow „Kanzlerbungalow“ wurde er 2004 für den Grimme-Preis nominiert. Der Moderator ist verheiratet, hat zwei Kinder und leitet seit 2002 die TV-Produktionsfirma „televisionaere medienproduktion“ mit Sitz in Berlin.