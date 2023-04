Jetzt kann sich Stefan Mross endlich wieder auf seine TV-Karriere konzentrieren.Seit 2005 moderiert er die beliebte Unterhaltungssendung im Ersten. Diese Gäste werden in der ersten Folge von „Immer wieder sonntags“ zu sehen sein.

Doch bevor Stefan Mross seine Gäste aus dem „Rulantica“ in Rust begrüßen darf, steht noch ein weiterer TV-Auftritt an. An diesem Samstag, 29. April, tritt der Entertainer beimauf. Es ist sein erster großer TV-Auftritt seit Bekanntwerden seiner Beziehung mit Eva Luginger. Die Folge wird ab 20:15 Uhr im SWR und im MDR ausgestrahlt. Weitere Infos über Gäste und den „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ findet ihr hier.