Neuer Serien-Stoff für Fans von „Star Trek“: „Picard“ – die Serie um den ehemaligen Kult-Kapitän des Raumschiffs Enterprise – geht in die 2. Staffel. Und dabei soll es ein Wiedersehen mit alten Weggefährten geben.

Wann ist Release der 2. Staffel von „Star Trek Picard“?

von „Star Trek Picard“? Wo und wann werden die neuen Folgen veröffentlicht?

Worum geht es und gibt es bereits einen Trailer ?

? Welche Namen sind aus der Besetzung bekannt?

Erscheinungsdatum, Handlung, Trailer, Cast und Co. – hier gibt es alle Infos zu „Star Trek Picard“ Season 2.

„Star Trek Picard“ Staffel 2: Wann und wo startet Season 2?

Die zweite Staffel von „Star Trek: Picard“ startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 4. März 2022 bei Amazon Prime Video. Anschließend stehen wöchentlich freitags neue Folgen zum Streamen bereit.

„Star Trek Picard“ Staffel 2: Was über den Inhalt bekannt?

Jean-Luc Picard, dem einstigen Kapitän der USS Enterprise (NCC-1701-D), und seiner Crew steht eine aufregende neue Reise bevor: Dieses Mal geht es zurück in die Vergangenheit. Picard muss sich in der Staffel 2 der Serie den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts stellen, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten und muss sich bei einer ultimativen Prüfung einem seiner größten Feinde stellen.

„Star Trek Picard“ Staffel 2: Trailer

Ja, es gibt bereits einen ersten Blick in die neue „Picard“-Staffel. In dem 1:47 Minuten langen Trailer ist unter anderem auch das Wiedersehen mit einer alten Bekannten aus der Serie „Stark Trek Next Generation“ zu sehen. Whoopi Goldberg kehrt als Guinan, einer El-Aurianerin, ins „Star Trek“-Universum zurück.

„Star Trek Picard“ Staffel 2: Besetzung

Folgende Namen aus dem Cast der 2. Staffel von „Star Trek Picard“ sind bereits bekannt:

Schauspieler – Rolle