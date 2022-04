Am Freitag, den 29.04.2022, kommt es in der 2. Bundesliga zum Topspiel zwischen St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. Spannung ist garantiert. St. Pauli rangiert vor dem drittletzten Spiel an vierter Stelle und war am vergangenen Wochenende erstmals nach langer Zeit aus den Aufstiegsplätzen gefallen. Mit einem Auswärtssieg können die Nürnberger in der Tabelle mit St. Pauli gleichziehen und im Aufstiegsrennen wieder eine große Rolle spielen.

St. Pauli gegen Nürnberg in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel St. Pauli gegen Nürnberg findet am Freitag, den 29.04.2022, statt. Angepfiffen wird das Spitzenspiel um 28:30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Sankt Paulis Fans feuern ihre ihre Mannschaft im Millerntor-Stadion an. Der FC St. Pauli ist gegen den 1. FC Nürnberg unter Druck. Eine Heimniederlage der Hamburger wäre ein arger Dämpfer im Auftiegsrennen der 2. Bundesliga.

St. Pauli vs. Nürnberg live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Partie St. Pauli gegen Nürnberg wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert und überträgt das Spitzenspiel live und exklusiv. Somit wird Pauli gegen Nürnberg nicht live im Free-TV übertragen.

St. Pauli vs. Nürnberg im TV und Stream: Wo wird das Spiel übertragen?

Live kann man das Spiel St. Pauli gegen Nürnberg bei dem Pay-TV Sender Sky sehen. Über die Streaming-Kanäle Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der 2. Bundesliga auch online im Livestream angeschaut werden. Die Übertragung FC St. Pauli vs. 1 FC Nürnberg in der Übersicht:

Free-TV: Sport 1 (Konferenz)

Sport 1 (Konferenz) Pay-TV : Sky Sport 4 (Einzelspiel)

: Sky Sport 4 (Einzelspiel) Livestream: SkyTicket, SkyGo; OneFootball (kostenpflichtig)

Vor St. Pauli gegen Nürnberg: Trainer Schultz schaut in der Tabelle nur nach vorn

FC St. Paulis Trainer Timo Schultz interessiert im Saisonendspurt der 2. Bundesliga die in der Tabelle näherrückende Konkurrenz nicht. „Mein Fokus liegt mit Sicherheit nicht darauf, wer mich einholen kann, sondern auf denen, die vor mir stehen, dass ich noch an denen vorbeikomme“, sagte er bei der Pressekonferenz zum Spiel gegen den 1. FC Nürnberg.

„Das ist erst am 34. Spieltag durch. Da ist noch soviel möglich“, so Schultz. Sein Team habe noch „drei Kracherspiele“ gegen Nürnberg, bei Schalke 04 und gegen Fortuna Düsseldorf vor sich. „Das ist das, was wir beeinflussen können. Alles andere - wie spielen die anderen, wie sieht die Tabellenkonstellation aus, Punktevorsprung, -rückstand -, das ist spekulativ“, sagte er.

St. Pauli gegen Nürnberg: Voraussichtliche Aufstellungen

Gegen den 1. FC Nürnberg muss St. Pauli-Trainer Schultz auf die gelb-gesperrten Mittelfeldspieler Marcel Hartel und Jackson Irvine ebenso verzichten wie auf Verteidiger Marcel Beifuß, der im U23-Spiel die Rote Karte gesehen hatte. Zudem ist Eric Smith weiter verletzt. Die voraussichtlichen Aufstellungen für das Spiel in der 2. Liga sehen folgendermaßen aus: