Am Samstag, den 2. September 2023, treffen der SSV Ulm 1846 Fußball und der VfB Lübeck in der 3. Liga aufeinander. Diese Partie ist ein Duell zweier Aufsteiger. Der Gast aus Lübeck ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Zuletzt gab es für das Team von Lukas Pfeiffer ein Remis gegen Aue. Auch der Liganeuling aus Ulm startete gut in die Saison, mit fünf Punkten auf dem Konto befinden sich die Ulmer im Mittelfeld der Tabelle. Nach dem Unentschieden in Duisburg sagte SSV-Thomas Wörle: „Es fühlt sich schon ein bisschen wie eine Niederlage an. Wir standen zu Beginn stark unter Druck und haben dann einen Weg zurückgefunden. Umso länger das Spiel dann ging, umso mehr haben wir es übernommen“.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Ulm 1846 Fußball gegen den VfB Lübeck und die Übertragung im TV und Stream.

SSV Ulm gegen VfB Lübeck – 3. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem VfB Lübeck findet am Samstag, den 02.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr im Donaustadion in Ulm. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: SSV Ulm 1846 Fußball, VfB Lübeck

SSV Ulm 1846 Fußball, VfB Lübeck Wettbewerb: 5. Spieltag, 3. Liga

5. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff: Samstag, 02.09.2023, 14:00 Uhr

Samstag, 02.09.2023, 14:00 Uhr Spielort: Donaustadion, Ulm

Bleibt der VfB Lübeck auch nach fünf Spielen ungeschlagen?

SSV Ulm 1846 Fußball gegen Lübeck im TV sehen

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem VfB Lübeck wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Bei Magenta Sport können die Fans das Spiel der Ulmer gegen Lübeck live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

SSV Ulm gegen VfB Lübeck: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 gegen den VfB Lübeck wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel der Spatzen gegen Lübeck im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.