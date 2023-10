Am Dienstag, den 3. Oktober 2023, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga den TSV 1860 München. Der Aufsteiger aus Ulm spielt bisher eine gute Saison, jedoch kassierte das Team von Thomas Wörle am vergangenen Spieltag die zweite Saisonniederlage. Gegen Ingolstadt unterlagen die Ulmer deutlich mit 0:4. Das Heimspiel gegen den TSV 1860 München ist ausverkauft. Seit Oktober 2018 handelt es sich um die größte Zuschauerkulisse, wobei beim DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls 17.000 Fans ins Stadion kamen. Nur während der Bundesliga-Saison 1999/00 waren noch mehr Zuschauer anwesend, jedoch fasste das Donaustadion damals dank einer zusätzlichen Tribüne noch 23.000 Zuschauer. Der TSV 1860 München reist mit großem Selbstvertrauen nach Ulm. Die Mannschaft von Maurizio Jacobacci konnte die letzten zwei Ligaspiele gewinnen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Ulm 1946 Fußball gegen den TSV 1860 München und die Übertragung im TV und Stream.

SSV Ulm vs. TSV 1860 München – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Dienstag, den 03.10.2023, trifft der SSV Ulm 1946 Fußball auf den TSV 1860 München. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Donaustadion in Ulm. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SSV Ulm 1846 Fußball, TSV 1860 München

: SSV Ulm 1846 Fußball, TSV 1860 München Wettbewerb : 9. Spieltag, 3. Liga

: 9. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Dienstag, 03.10.2023, 19:00 Uhr

: Dienstag, 03.10.2023, 19:00 Uhr Spielort: Donaustadion, Ulm

Maurizio Jacobacci und der TSV 1860 München möchten in Ulm den dritten Sieg in Folge feiern.

© Foto: Peter Kneffel/dpa

SSV Ulm 1846 gegen 1860 München heute im TV sehen

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem TSV 1860 München wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 18:45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sascha Bandermann. Kommentator der Partie ist Oliver Forster. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Wer zeigt SSV Ulm gegen TSV 1860 München kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 und dem TSV 1860 München wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.