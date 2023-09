Am Sonntag, den 24. September 2023, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga Rot-Weiss Essen. Der Gastgeber aus Ulm spielt als Aufsteiger bisher eine sehr gute Saison. Das Team von Thomas Wörle hat nach sechs Spieltagen bereits 11 Punkte auf dem Konto. Der Gastgeber aus Ulm spielt als Aufsteiger bisher eine sehr gute Saison. Das Team von Thomas Wörle hat nach sechs Spieltagen bereits 11 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag feierten die Ulmer in einem turbulenten Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim den ersten Auswärtssieg der Saison . Diese gute Form möchte der Aufsteiger im Heimspiel gegen Essen bestätigen. Rot-Weiss Essen reist aber mit großem Selbstvertrauen nach Ulm. Die Mannschaft von Christoph Dabrowski ist seit fünf Spielen ungeschlagen. In den letzten vier Spielen kassierten die Essener kein Gegentor. Bei dieser Partie kommt es für den Essener Vinko Sapina zu einem Wiedersehen mit seinem Heimatverein.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Ulm 1846 Fußball gegen Rot-Weiss Essen und die Übertragung im TV und Stream.

SSV Ulm 1846 vs. Rot-Weiss Essen – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 24.09.2023, trifft der SSV Ulm 1846 auf Rot-Weiss Essen. Anpfiff der Partie ist um 13:30 Uhr im Donaustadion in Ulm. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SSV Ulm 1846 Fußball, Rot-Weiss Essen

: SSV Ulm 1846 Fußball, Rot-Weiss Essen Wettbewerb : 7. Spieltag, 3. Liga

: 7. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Sonntag, 24.09.2023, 13:30 Uhr

: Sonntag, 24.09.2023, 13:30 Uhr Spielort: Donaustadion, Ulm

Vinko Sapina (r) trifft heute mit Essen auf seinen Heimatverein, den SSV Ulm 1846 Fußball.

© Foto: Federico Gambarini/dpa

SSV Ulm 1846 gegen Rot-Weiss Essen heute im TV sehen

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und Rot-Weiss Essen wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Alexander Küpper. Kommentator der Partie ist Oskar Heirler. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Wer zeigt SSV Ulm gegen Rot-Weiss Essen kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen dem SSV Ulm 1846 und Rot-Weiss Essen wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.