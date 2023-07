Am heutigen Samstag, den 15. Juli 2023, testet der VfB Stuttgart gegen den SSV Reutlingen. Für den Bundesligisten aus Stuttgart ist es das zweite Vorbereitungsspiel, das erste Testspiel gewann der VfB mit 3:0 gegen eine Hohenlohe-Auswahl. Zwei Tage nach diesem Spiel reist der VfB Stuttgart ins Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger in Österreich.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SSV Reutlingen gegen den VfB Stuttgart und die Übertragung im TV und Livestream.

SSV Reutlingen gegen VfB Stuttgart– Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart findet am Samstag, den 15. Juli 2023, statt. Anpfiff im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen ist um 15 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : SSV Reutlingen, VfB Stuttgart

: SSV Reutlingen, VfB Stuttgart Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 15. Juli 2023, 15 Uhr

: Samstag, 15. Juli 2023, 15 Uhr Spielort: Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen

VfB Stuttgart heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen dem SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart wird nicht live im TV übertragen. Jedoch gibt es für die Fans einen kostenlosen Livestream dieser Partie. Auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart wird das Vorbereitungsspiel live und in voller Länge gestreamt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: VfB Stuttgart YouTube-Kanal

VfB Stuttgart: Späte Treffer beim ersten Testspielsieg

Im Auftakttestspiel zur Vorbereitung auf die kommende Saison feierte der VfB Stuttgart einen hart erkämpften Sieg. Der Bundesliga-Fußballverein setzte sich am Sonntag in Schwäbisch Hall gegen eine Auswahl aus Hohenlohe mit 3:0 durch, dank späten Toren. Der Stürmer Mohamed Sankoh erzielte einen Doppelpack (in der 77. und 85. Minute) und Gil Dias traf in der 81. Minute.