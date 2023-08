Am Samstag, den 19. August 2023, empfängt die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga den SSV Ulm 1846 Fußball. Gleich am zweiten Spieltag kommt es zu einem Duell zweier Aufsteiger. Dem Gastgeber aus Unterhaching gelang am vergangenen Wochenende eine Überraschung im DFB-Pokal. Das Team von Trainer Marc Unterberger besiegte den Bundesligisten FC Augsburg. Am ersten Spieltag spielten beide Mannschaften unentschieden. Der Aufsteiger aus Ulm holte zu Hause einen Punkt gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken und möchte in Unterhaching nun den ersten Saisonsieg feiern. Der Verein schätzt, dass circa 1000 Anhänger die Spatzen nach Haching begleiten.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel SpVgg Unterhaching gegen den SSV Ulm 1846 und die Übertragung im TV und Stream.

SpVgg Unterhaching vs. SSV Ulm 1846 – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 19.08.2023, trifft die SpVgg Unterhaching auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Alpenbauer-Sportpark in Unterhaching. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846 Fußball

: SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846 Fußball Wettbewerb : 2. Spieltag, 3. Liga

: 2. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Samstag, 19.08.2023, 14:00 Uhr

: Samstag, 19.08.2023, 14:00 Uhr Spielort : Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching

: Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Die SpVgg Unterhaching möchte nach dem Sieg im DFB-Pokal, auch den ersten Sieg in der 3. Liga feiern.

© Foto: Sven Hoppe/dpa

3. Liga live: Unterhaching gegen SSV Ulm im TV sehen

Das Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SSV Ulm 1846 Fußball wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

SpVgg Unterhaching gegen SSV Ulm: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SSV Ulm 1846 wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: MagentaSport, OneFootball

Unterhaching gegen Ulm im Liveticker

Auch zum Auswärtsspiel der Spatzen gibt es den Liveticker der SÜDWEST PRESSE, der über den Link swp.de/ssv-liveticker aufrufbar ist.

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.