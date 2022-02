Sporting Lissabon gegen Manchester City: Im Achtelfinale der Champions League treffen die beiden Topmannschaften am Dienstag, 15.02.2022 aufeinander. Im heutigen Hinspiel ist Man City zu Gast im Estádio José Alvalade in der Hauptstadt Portugals. Der Gastgeber aus Lissabon hat die Vorrunde als zweiter in der Gruppe C abgeschlossen, die Engländer wurden Gruppenerster in Gruppe A.

Wo wird das Achtelfinale zwischen Sporting Lissabon und Manchester City live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Champions League bekommt ihr hier.

Champions League – Sporting gegen ManCity Übertragung: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Spiel zwischen Lissabon und Manchester findet am Dienstag, den 15.02.2022, um 21:00 Uhr statt. Das Spiel wird im Estádio José Alvalade in Lissabon ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Sporting Lissabon, Manchester City

: Sporting Lissabon, Manchester City Wettbewerb : Champions League, Achtelfinale

: Champions League, Achtelfinale Datum und Uhrzeit : 15.02.2022, 21:00 Uhr

: 15.02.2022, 21:00 Uhr Spielort : Estádio José Alvalade, Lissabon

: Estádio José Alvalade, Lissabon Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Lissabon gegen Manchester City: Läuft das Champions League-Spiel live im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Achtelfinale der Champions League zwischen Sporting und Manchester live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Lissabon gegen Manchester City: Gibt es eine kostenlose Übertragung des Achtelfinales im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Champions League Spiel Sporting gegen Man City wird es nicht geben. DAZN zeigt die Partie im Stream für Abonnenten live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 20:30 Uhr. Moderator ist Daniel Herzog. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann mit dem Experten Seb Kneißl.

Alle Infos zur Übertragung Sporting Lissabon vs. Manchester City am 15.02.2022 um 21:00 Uhr: