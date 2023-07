Traditionell im Sommer, wenn die politischen Talkshows Pause machen, lädt das ZDF Spitzenpolitiker aus Deutschland zum Sommerinterview. Immer sonntags müssen diese dann Theo Koll und Shakuntala Banerjee zwanzig Minuten lang Rede und Antwort stehen. Das erste Sommerinterview wird am 9. Juli geführt. Und das sind die Gäste und Themen aller Sommerinterviews im ZDF:

Wer sind die Gäste im Sommerinterview des ZDF?

Die Sommerinterviews sind seit 35 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Programms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt. Das Nachfolgeformat "Berlin direkt" gestaltete die Tradition weiter aus, während der parlamentarischen Sommerpause Spitzenpolitiker der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu den wichtigsten Fragen der aktuellen Politik zu befragen. Und das sind die Termine und Gäste:

9. Juli 2023, 19.10 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

16. Juli 2023, 19.10 Uhr: Omid Nouripour , Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

23. Juli 2023, 19.10 Uhr: Friedrich Merz , CDU-Vorsitzender

30. Juli 2023, 19.10 Uhr: Martin Schirdewan , Co-Vorsitzender Die Linke

6. August 2023, 19.10 Uhr: Tino Chrupalla , AfD-Bundessprecher

13. August 2023, 19.10 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz , SPD

20. August 2023, 19.10 Uhr: Lars Klingbeil , SPD-Vorsitzender

27. August 2023, 19.10 Uhr: Christian Lindner , FDP-Vorsitzender

, FDP-Vorsitzender 3. September 2023, 19.10 Uhr: Markus Söder, CSU-Vorsitzender

Start der Sommerinterviews im ZDF

Der Start der Interview-Reihe in diesem Sommer wird ein Sonderformat haben. Das erst Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier wird nämlich im Ahrtal geführt. Fast genau zwei Jahre nach der Flut dort wird es in dem Gespräch um die Fortschritte des Wiederaufbaus, aber auch um enttäuschte Hoffnungen gehen. Weitere Themen des Gesprächs sind die Lage in der Ukraine und die Folgen des Krieges. Außerdem geht es um die Gefahren für die Demokratie sowie den Zustand der Ampel-Koalition.