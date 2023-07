2020 entzückten Diana Herold und ihr Mann Michael Tomaschautzki die Fans in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“. Knapp drei Jahre später wurde das Paar von einem Schicksalsschlag heimgesucht. Michi hatte einen Herzinfarkt erlitten!

Diana Herold: „Es war der schrecklichste Tag meines Lebens“

Auf Instagram hat sich das Paar zum ersten Mal dazu geäußert. „Es war am 15.5., der schrecklichste Tag meines ganzen Lebens“, so Diana Herold. Ihr Michi kam vom Muttertagsausflug mit seiner Mama zurück. Kurz darauf hat er über Brennen in der Lunge geklagt. Diana Herold hat zunächst nichts Schlimmes vermutet. „Und dann auf einmal warst du weg“, erinnert sich die Schauspielerin, die man aus Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise“ kennt.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So hat Diana Herold ihrem Michi das Leben gerettet

Diana Herold rief sofort den Notarzt, der ihr am Telefon geholfen hat, wie sie ihren Mann versorgen musste. Um ihren Michi zu retten, versetzte sie ihn in die stabile Seitenlage. „Du hast mich am Leben gehalten. (...) Und du hast mich acht bis zehn Minuten wiederbelebt“, betont Michi. Ihr gemeinsamer Sohn Samuel (13) musste das Drama hautnah miterleben.

Michi hat mit dem Rauchen aufgehört

Im Krankenhaus wurde Michi notoperiert. Die Diagnose: ein Herzinfarkt in der Hauptschlagader des Herzens sowie eine Lungenentzündung. „Es stand gar nicht gut um Michi. Er war zwischen Leben und Tod“, erzählt Diana Herold, die sich in ihrem Posting auch bei den Notfallsanitätern und den Ärzten im Krankenhaus bedankt. Mittlerweile geht es Michael Tomaschautzki wieder besser. Er besucht eine Reha-Klinik am Chiemsee und hat mit dem Rauchen aufgehört.