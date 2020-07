Im Sommer geht die RTL-Promi-WG wieder an den Start: „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 ist abgedreht und wird vermutlich ab Ende August für reichlich Unterhaltung sorgen.

Auf Instagram halten die Promis ihre Fans auf dem Laufenden - wie zuletzt Ex-“Bachelor“ Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer Lange, die nach ihrer Rückkehr von einem „Irrenhaus“ und „Grenzerfahrung“ sprachen.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir euch alle Insta-Accounts der Kandidaten im Überblick:

Die TV-Auswanderin Caro Robens lässt ihre Follower an ihrem Leben auf Mallorca teilhaben. Fast immer an ihrer (Insta-)Seite: Partner, der kein eigenes Profil hat.

Es gibt fast kein Reality-Format, an dem Georgina Fleur nicht teilgenommen hat. Auf Instagram zeigt die 30-Jährige gerne, was sie so treibt. Nur ihr Verlobter, der selbst keinen Account hat, taucht in ihrem Insta-Feed kaum auf.