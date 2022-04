Am Osterwochenende geht es im Crucible Theatre von Sheffield wieder los: die Snooker-WM 2022, die alljährlich am gleichen Ort stattfindet. Zum Turnier, das 17 Tage lang bis zum 2. Mai dauert, gibt es hier Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Die Snooker-WM 2022 findet vom Samstag, 16. April, bis zum 2. Mai statt. Ausgetragen wird das Turnier traditionell im Crucible Theatre von Sheffield. Die 32 Teilnehmer ermitteln in fünf Runden (1. Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale) den neuen Snooker-Weltmeister. Pro Wettkampftag werden in der Regel in drei Sessions zu festen Uhrzeiten die Partien gespielt. Das sind die Partien der 1. Runde:

Snooker-WM am 16.4.2022

11 Uhr: Mark Selby - Jamie Jones

11 Uhr: Zhau Xintong - Jamie Clarke

15.30 Uhr: Barry Hawkins - Jackson Page

15.30 Uhr: Ronnie O’Sullivan - David Gilbert

20 Uhr: Mark Selby - Jamie Jones

20 Uhr: Shaun Murphy - Stephen Maguire

Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit

Snooker-WM am 17.4.2022

11 Uhr: Anthony McGill - Liam Highfield

11 Uhr: Zhao Xintong - Jamie Clarke

15.30 Uhr: Mark Williams - Michael White

15.30 Uhr: Ronnie O’Sullivan - David Gilbert

20 Uhr: Barry Hawkins - Jackson Page

20 Uhr: Shaun Murphy - Stephen Maguire

Snooker-WM am 18.4.2022

11 Uhr: Anthony McGill - Liam Highfield

11 Uhr: Mark Allen - Scott Donaldson

15.30 Uhr: Mark Williams - Michael White

15.30 Uhr: Neil Robertson - Ashley Hugill

20 Uhr: Stuart Bingham - Lyu Haotian

20 Uhr: Mark Allen - Scott Donaldson

Snooker-WM am 19.4.2022

11 Uhr: Yan Bingtao - Chris Wakelin

11 Uhr: Neil Robertson - Ashley Hugill

15.30 Uhr: Stuart Bingham - Lyu Haotian

15.30 Uhr: John Higgins - Thepchaiya Un-Nooh

20 Uhr: Yan Bingtao - Chris Wakelin

20 Uhr: Jack Lisowski - Matthew Stevens

Snooker-WM am 20.4.2022

11 Uhr: Kyren Wilson - Ding Junhui

11 Uhr: John Higgins - Thepchaiya Un-Nooh

15.30 Uhr: Judd Trump - Hossein Vafaei

15.30 Uhr: Jack Lisowski - Matthew Stevens

20 Uhr: Kyren Wilson - Ding Junhui

20 Uhr: Kuca Brecel - Noppon Saengkham

Wer sind die Favoriten bei der Snooker-WM 2022?

Einen absoluten Favoriten für die Snooker-WM 2022 auszumachen, ist nicht so einfach. Snooker-Genie Ronnie O'Sullivan (England) ist wieder die Nummer eins, der mental angeschlagene Mark Selby (ebenfalls England) kommt als Titelverteidiger. Auch Judd Trump (England) und Neil Robertson (Australien) werden für den wichtigsten Triumph des Jahres als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt.

Snooker-Experte Rolf Kalb: „Ich habe einige Favoriten mit Problemen auf dem Zettel. Ich würde mich in diesem Jahr nicht wundern, wenn es einen Außenseitersieg gäbe. In diesem Jahr scheint er eher möglich als in den Vorjahren.“ Es gibt auch aussichtsreiche chinesische Teilnehmer wie Ding Junhui oder Zhao Xintong.

Snooker-WM: Gibt es deutsche Teilnehmer?

Bei der Snooker-Weltmeisterschaft 2022 sind leider keine deutschen Spieler dabei. Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg sind erneut in der Qualifikation gescheitert und haben damit eine deutsche Premierenteilnahme im Crucible Theatre verpasst. Beide verloren in der dritten Runde. Der 25 Jahre alte Kleckers unterlag mit 5:6 gegen Matthew Selt aus England. Lichtenberg (24) musste sich mit 0:6 dem Iraner Hossein Vafaei geschlagen geben.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Snooker-Weltmeisterschaft 2022?

Als Preisgeld werden bei der Snooker-WM 2022 mehr als 2 Millionen Pfund verteilt. Der Sieger des Turniers erhält allein die stolze Summe von 500.000 Pfund. Über die verschiedenen Spielrunden verteilt, sieht das Preisgeld so aus:

Sieger: 500.000 Pfund ( ca. 600.000 Euro)

unterlegener Finalist: 200.000 Pfund (240.000 Euro)

Halbfinale: 100.000 Pfund (120.000 Euro)

Viertelfinale: 50.000 Pfund (60.000 Euro)

Achtelfinale: 30.000 Pfund (36.000 Euro)

letzte 32: 20.000 Pfund (24.000 Euro)

Wo wird die Snooker-WM 2022 live in TV und Stream übertragen?

Der TV-Sender Eurosport ist wie gewohnt umfangreich mit von der Partie, zeigt alleine auf seinem Free-TV-Kanal rund 110 Stunden Liveprogramm. Weitere Spiele der Snooker-WM gibt es via Stream. An den meisten Wettkampftagen sind bei der Snooker-WM drei Sessions pro Tag angesetzt: eine am Vormittag, eine am Nachmittag und eine am Abend. Gespielt wird in Sheffield normal an zwei Tischen.