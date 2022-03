Atemberaubende Sprünge gibt es am heutigen Freitag, 11.3.2022, und das komplette Wochenende von der Skiflug-WM in Vikersund. Die Weltmeisterschaften finden vom 10. bis 13. März 2022 in Norwegen statt. Die Wettkämpfe gehen heute nach der Qualifikation mit dem Einzelspringen von der größten Chance der Welt weiter.

Wie sieht der Zeitplan für die Skiflug-WM 2022 in Vikersund aus?

für die Skiflug-WM 2022 in Vikersund aus? Wann werden welche Wettkämpfe live im TV übertragen?

übertragen? Und wo steht eigentlich der Weltrekord im Skifliegen?

Hier gibt es alle Infos zur WM im Skifliegen 2022 im Überblick:

Wie sieht der Zeitplan für die Skiflug-WM 2022 aus?

Nach der Qualifikation am Donnerstag steht am Freitag das Einzelspringen der Männer auf dem Programm. Hier ist der genaue Zeitplan für die Skiflug-WM:

Donnerstag, 10.3.2022: 15.50 Uhr – Qualifikation

Freitag, 11.3.2022: 16:30 – Einzel-Wettkampf 1. und 2. Durchgang

Samstag, 12.3.2022: 16.30 Uhr – Einzel-Wettkampf (2. und 3. Durchgang)

Sonntag, 13.3.2022: 16.30 Uhr_ Team-Wettkampf

Übertragung live im TV von der WM im Skifliegen

Für Fans dieser spektakulären Sportart gibt es gute Nachrichten. Alle Wettkämpfe der Skiflug-WM 2022 werden im Free-TV live übertragen. Die Übertragungsrechte hat sich die ARD gesichert. Einen kostenlosen Livestream wird es zudem auf sportschau.de geben.

Ergebnisse bei der Skiflug-WM 2022

Titelverteidiger Karl Geiger hat mit einer guten Qualifikation seine Ambitionen für die Skiflug-WM in Vikersund untermauert. Der 29-Jährige flog am „Monster-Bakken“ in Vikersund auf 221,5 m und belegte den sechsten Rang. Gewinner der Vorausscheidung auf der größten Schanze der Welt wurde Weltrekordler Stefan Kraft aus Österreich, der auf 230,0 m segelte. Constantin Schmid als Achter und Andreas Wellinger als Zehnter zeigten ebenfalls starke Leistungen. Markus Eisenbichler, bei Geigers Triumph 2020 in Planica Dritter, folgte auf dem 13. Rang.

Weltrekord im Skifliegen: Wie weit ist der weiteste Skisprung?

Der Weltrekord im Skifliegen wurde von eben dieser Schanze in Vikersund aufgestellt, von der auch bei dieser Skiflug-WM gesprungen wird. Aufgestellt hat die Rekordweite der Österreich Stefan Kraft. Er absolvierte am 18. März 2017 den weitesten jemals gestandenen Skisprung und lande bei 253.5 Metern.