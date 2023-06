Johannes Oerding und Ina Müller haben sich getrennt. „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, erklärte Diese Meldung sorgte vor Wochen für Schlagzeilen:„Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, erklärte Oerding in einem Interview den Grund für die Trennung. Sie waren seit 2011 ein Paar.

„Sing meinen Song“: Plötzlich wird Ina Müller erwähnt

10. Staffel von „Sing meinen Song“. Aufzeichnungen fanden bereits vor mehreren Monaten in Südafrika statt – noch lange vor der offiziellen Trennung von Ina Müller. Trotzdem nimmt die ARD-Moderatorin einen wichtigen Platz in der neuen Folge von „Sing meinen Song“ ein. Aktuell läuft die Johannes Oerding ist bereits zum dritten Mal Gastgeber der beliebten Vox-Show. Diefanden bereits vor mehreren Monaten in Südafrika statt –von Ina Müller. Trotzdem nimmt die ARD-Moderatorin einen wichtigen Platz in der neuen Folge von „Sing meinen Song“ ein.

Johannes Oerding: So kam es zum Duett mit Ina Müller

Clueso und Stefanie Kloß von Silbermond singen in der Show den Song „Ich hab dich nicht mehr zu verlier’n“. Ein Lied, das Johannes Oerding 2019 geschrieben und Ina Müller vorgespielt hat. „Dann hat sie eiskalt gesagt: Ich finde den Song so toll! Ich will da mitsingen“, erzählt Oerding den Stars bei „Sing meinen Song“. Aus der geplanten Solo-Nummer wurde ein herzzerreißendes Duett.

Johannes Oerding: „Es geht eigentlich um eine Trennung“

Kurioserweise handelt der Song von einem Liebes-Aus. „Es ist ein paradoxes Thema“, gibt Oerding zu. „Es geht eigentlich um eine Trennung. Aber in dem Fall singen wir beide einfach die Gedanken von einer Million Menschen da draußen. Genau das darf man sich als Songschreiber erlauben. Würde man nur biografisch schreiben, dann hätte man in vier Songs alles erzählt“, erklärt der Wahl-Hamburger, der offiziell noch keine neue Liebe gefunden hat.