Die siebte Staffel von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ ist schon wieder in vollem Gange. Nach dem Start mit den Liedern von Max Giesinger ist in Folge 2 Nico Santos an der Reihe. Für den 27-jährigen „Rooftop“-Interpreten wird das zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Vor allem, als seine Kollegin LEA ihre Version des Songs „Walk in your Shoes“ präsentiert. Denn dieses Lied ist mit einer tragischen Geschichte verbunden.

Nico Santos hat es seinem verstorbenen Freund Adri gewidmet. „Ich habe meinen besten Kumpel verloren, als ich 15 war. Er wurde beim Skateboardfahren überfahren“, erzählt Nico Santos den anderen Teilnehmern mit einem Kloß im Hals. „Ab dem zweiten oder dritten Tag, wo wir uns kannten, war ich schon bei ihm zuhause. Wir waren ab da beste Freunde.“ So schnell, wie sich die Freundschaft entwickelt habe, so schnell sei sie unterbrochen worden.

Youtube Nico Santos - Walk in your Shoes

Nico Santos widmet „Walk in your Shoes“ totem Freund

Um an Adri zu erinnern, hat der heute 27-Jährige das Lied für ihn geschrieben. „Ich habe ihm diesen Song gewidmet, der erzählt, was ich alles von ihm lernen durfte und wie ich mit ihm in Gedanken durchs Leben gehe“, schrieb Nico Santos am 21. April zu einem kurzen Ausschnitt des Songs auf Instagram. An diesem Tag wäre Adri 27 Jahre alt geworden. „Er war der lustigste und positivste Mensch und auch einer der talentiertesten Gitarristen, die ich kennenlernen durfte.“

Vor diesem Hintergrund ist es natürlich wenig verwunderlich, dass der sonst so tough wirkende Sänger, der laut eigener Aussage „nicht so nah am Wasser gebaut ist“, bei LEAs Klavier-Performance in Tränen ausbricht.

TV Now: „Sing meinen Song“-Folge schon vorab sehen

Die ganze Folge von „Sing meinen Song“ 2020 läuft am Dienstag um 20:15 Uhr auf VOX. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich Folge 2 auch bereits vorab auf tvnow.de ansehen. Dafür ist allerdings ein Premium-Account erforderlich.

„Sing meinen Song“ 2020 Termine: Alle Folgen des Tauschkonzerts

Folge 1: 5. Mai 2020 um 20:15 Uhr - Max Giesinger

Folge 2: 12. Mai 2020 um 20:15 Uhr - Nico Santos

Folge 3: 19. Mai 2020 um 20:15 Uhr - Ilse DeLange

Folge 4: 26. Mai 2020 um 20:15 Uhr - MoTrip

Folge 5: 2. Juni 2020 um 20:15 Uhr - Jan Plewka

Folge 6: 9. Juni 2020 um 20:15 Uhr - LEA

Folge 7: 16. Juni 2020 um 20:15 Uhr - Michael Patrick Kelly

Folge 8: 23. Juni 2020 um 20:15 Uhr - Duette