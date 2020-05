Am Dienstagabend läuft Folge 4 von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ um 20:15 Uhr auf Vox. Dieses Mal dreht sich alles um Rapper MoTrip. Der 32-Jährige wurde bereits zweimal in der Show von seinen Kollegen für den „Song des Abends“ geehrt. Jetzt sind seine Lieder an der Reihe - und wieder wird es sehr emotional in Südafrika.

Wer ist MoTrip überhaupt, welche Songs werden in der neuen Folge gesungen und was steckt hinter seinem Lied „Embryo“? Die Antworten gibt es hier.

„Sing meinen Song“ heute: Wer ist MoTrip?

Der Rapper wurde in Beirut im Libanon geboren und heißt mit bürgerlichem Mohamed El Moussaoui. Sein Künstlername MoTrip stammt aus dem Arabischen und bedeutet „der Auftretende“. Am liebsten werde er aber nur „Mo“ genannt, erklärt er seinen Kollegen in Südafrika und erzählt auch, wie er nach Deutschland kam. Als er eineinhalb Jahre alt war, floh seine Familie wegen des Bürgerkriegs über Belgien nach Deutschland. „Meine ersten Erinnerungen sind in meinem Kinderzimmer in Aachen.“

Zum Rap kam er durch seinen Bruder. Schon mit 15 hat er angefangen, seine ersten eigenen Texte zu schreiben. Rap bedeutet dem heute 32-Jährigen alles: Es sei „das Einzige, das ich richtig gut kann“, so MoTrip.

Kool Savas hat MoTrip entdeckt

Entdeckt wurde er durch sein damaliges Vorbild Kool Savas. „Ich war sein größter Fan“, gibt MoTrip zu. Es sei für ihn wie in einem Traum gewesen. „Savas hat dafür gesorgt, dass ich hier heute sitze.“ 2012 veröffentlichte er schließlich sein Debütalbum „Embryo“, drei Jahre später folgte das zweite Studioalbum „Mama“, das direkt auf Platz 3 der Charts einstieg. Die Single „So wie du bist“ erreichte ebenfalls den dritten Platz der Charts und wurde zu seinem bisher größten Erfolg.

MoTrip über Freundin: „Larissa ist meine erste große Liebe“

Neben der Musik spielt vor allem eine Person die Hauptrolle in MoTrips Leben: seine Verlobte Larissa, die er seit der 6. Klasse kennt. „Wir sind jetzt seit 8 Jahren zusammen“, erzählt er in der Runde. Zuvor seien sie schon mal drei Jahre zusammen gewesen, doch damals hat es aus diversen Gründen noch nicht gepasst. Als sie sich an Silvester vor acht Jahren wieder trafen, ging alles ganz schnell: Sie seien zusammengekommen und sofort zusammengezogen. Über seine „erste große Liebe“ sagt MoTrip in der Show: „Sie ist von Anfang an an meiner Seite, der wichtigste Mensch und die Mutter meiner Kinder. Das größte Geschenk in meinem Leben - diese Familie“. Welche schweren Zeiten MoTrip und seine Verlobte im Hinblick auf das Thema Familie schon durchgemacht haben, wird dann mit dem nächsten Lied klar.

„Embryo“: Die traurige Geschichte hinter dem Song

Das Album und der dazugehörige Titelsong „Embryo“ haben nämlich eine sehr traurige Bedeutung für den Rapper. Es geht um eine Abtreibung. Es fällt ihm sichtlich schwer, darüber zu reden. „Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen außer Larissa“, offenbart er. Diesen Text zu haben, sei für ihn und seine Familie jedoch wichtig gewesen, um alles zu verarbeiten. „Es war das Mindeste, das ich tun konnte - diesen Song an das Kind, das noch keinen Namen hatte, zu schreiben“. Noch bevor Michael Patrick Kelly auf die Bühne tritt, bricht MoTrip in Tränen aus.

Michael Patrick Kelly sorgt mit „Embryo“ für Tränenausbruch

Entsprechend hart wird es für den Rapper, als er den Song dann live hört. Als eine aufgenommene Kinderstimme die Anfangszeilen spricht, brechen bei MoTrip alle Dämme - und nicht nur bei ihm. Auch die anderen Künstler können ihre Tränen während des Songs nicht zurückhalten.

„Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt“, versucht MoTrip seine Gefühle nach Michael Patrick Kellys Auftritt zu beschreiben. Es sei einerseits befreiend, aber gleichzeit schmerzhaft. Er bedankt sich bei seinem Kollegen, auch wenn er diese Minuten als „puren Schmerz“ wahrgenommen habe.

„Embryo“ von MoTrip mit Songtext

Den schweren Song „Embryo“ hat MoTrip selbst nur zweimal live gespielt. Im Nachhinein sagt er: „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe.“

Youtube MoTrip - Embryo

Der Songtext von „Embryo“ geht auch den „Sing meinen Song“-Kandidaten nahe. Zeilen in dem Song lauten etwa:

„Damals warst du noch ein Embryo. Ich hab’s erfahren da warst du gerade drei Monate alt. Es war ne harte Zeit.“

„Ich war selber noch ein Schüler, als die Nachricht kam. Klassenfahrt, hätte ich was geahnt, hätt’ ich was getan. So saß sie da ganz allein. Wir hatten keine Mittel.“

„Wir haben uns eingeredet, dass wir dir nichts bieten können. Und wenn ich heute daran denke, bricht es mir das Herz.“

„Sing meinen Song“: Wer singt was in Folge 4?

Alle Lieder der vierten Folge:

Max Giesinger - „So wie Du bist“

Nico Santos - „Mama“

Jan Plewka - „Tagebuch“

Ilse DeLange - „Zuhause ist wir“

MoTrip - „Wenn Du mich liebst“

Michael Patrick Kelly - „Embryo“

LEA - „Feder im Wind“

