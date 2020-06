Wer sich am Dienstag auf die Songs von LEA gefreut hat, wird leider enttäuscht: Folge 6 von „Sing meinen Song“ 2020 wird erst am 16. Juni ausgestrahlt. Das Tauschkonzert legt eine kleine Pause, dafür zeigt Vox „Die lustigsten Momente“ aus den bisherigen Staffeln. Ursprünglich war diese Episode erst für Juli geplant gewesen. Was die Zuschauer im Special erwartet.

„Sing meinen Song“ heute: Das sind „Die lustigsten Momente“

Fans der Vox-Show werden sich gewiss an den einen oder anderen verrückten Moment aus den sieben Staffeln erinnern. Wie etwa, als Mark Forster einen Song von The BossHoss 1 zu 1 auf Deutsch übersetzt hat. Welche Songs in der Special-Folge gezeigt werden:

Gentleman - Beat to my melody

Johannes Oerding & Alvaro Soler - Kreise (Duett)

Mark Forster - Das Werk des Cowboys ist nie getan

Max Giesinger & MoTrip - So wie Du bist (Duett)

Sarah Connor - Zuckerpuppen

The BossHoss - Heart of a Rub-a-Dub

Jeanette Biedermann - Nie wieder Alkohol

Jan Plewka - Better

Michael Patrck Kelly - Stallion Batallion

Nena - Fantasy

Rea Garvey - Stimme

The BossHoss - Höha Schnella Weita

Max Giesinger - Alles auf einmal

Mark Forster - Dem Gone

Daniel Wirtz - Millionär

The BossHoss - Flash mich

Johannes Strate - Amour Toujour

Sasha - Zieh die Schuh aus

Yvonne Catterfeld - Medley

Michael Patrick Kelly - La Cintura

The BossHoss & Moses Pelham - M zum O (Duett)

Yvonne Catterfeld - L.M.A.A.

Gregor Meyle - So liab hob i di

Michael Patrick Kelly - Feuer und Wasser

Wincent Weiß - Ella

Sasha - From Zero to hero

LEA: Von „Leiser“ bis „Treppenhaus“

In Folge 6 von „Sing meinen Song“ steht LEA im Mittelpunkt. Die Singer-Songwriterin aus Berlin ist für ihre gefühlvollen Texte bekannt. 2017 erreichte sie mit dem Remix „Wohin willst du?“ in Zusammenarbeit mit dem DJ-Duo Gestört aber Geil Platz 11 der deutschen Single-Charts.

Zu ihren bekanntesten Songs zählen „110“ mit Capital Bra, „Leiser“ und „Treppenhaus“. Zuletzt veröffentlichte LEA die Single „7 Stunden“, bei der sie erneut mit Capital Bra zusammenarbeitete. Ihr Album „Treppenhaus“ ist seit dem 29. Mai 2020 erhältlich.

Sendetermine und Stream: Wer ist wann dran?

Die siebte Staffel von „Sing meinen Song“ ist Anfang Mai gestartet. Wann welcher Künstler im Mittelpunkt steht und wann die Duette und Specials laufen, erfahrt ihr hier: