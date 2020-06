Der letzte Abend in Südafrika steht an: Nachdem alle Künstler einzeln dran waren, steigt am Dienstag, 30. Juni, das große Finale von „Sing meinen Song“ 2020 mit den Duetten. In Folge 8 performen Gastgeber Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, MoTrip, LEA, Ilse DeLange, Jan Plewka und Nico Santos nach knapp zwei Monaten ein letztes Mal auf der Open-Air-Bühne der Vox-Show.

Wir verraten euch, auf welche Songs sich die Zuschauer freuen dürfen - und auf welche Konstellationen.

„Sing meinen Song“ Duette: Das sind die Songs in Folge 8

Jeder Künstler singt an dem Abend zwei beziehungsweise im Fall von Jan Plewka und LEA sogar drei Lieder mit einem Kollegen.

Jan Plewka und LEA singen „Monster“

Michael Patrick Kelly und Ilse DeLange singen „Love goes on“

Max Giesinger und MoTrip singen „So wie Du bist“

Ilse DeLange und Nico Santos singen „Rooftop“

LEA und Michael Patrick Kelly singen „Friends R Family“

LEA und Max Giesinger singen „Für immer“

MoTrip und Jan Plewka singen „Von Ewigkeit zu Ewigkeit“

Nico Santos und Jan Plewka singen „Wir werden uns wiedersehen“

Ganze Folge und Wiederholung auf TV Now

Wer die Tauschkonzerte verpasst hat, kann die ganzen Folgen online nachschauen. Alle Episoden von Staffel 7 stehen auf TV Now zur Verfügung.

Die neueste Folge ist vorab online - dafür ist allerdings ein Premium Account notwendig. Dieser kostet 4,99 Euro pro Monat, es gibt aber eine 30-tägige Gratis-Testphase.

„Sing meinen Song“ 2020: Tour und Tickets

„Sing meinen Song" 2020 geht noch weiter - zumindest auf der Bühne. Fans der aktuellen Staffel können ihre Stars live erleben. Das Tauschkonzert geht Anfang 2021 auf Arena-Tour. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim und Karsten Jahnke Konzertdirektion

Das sind die Städte und Termine der Tour:

18.2.2021 Köln, Lanxess Arena

19.2.2021 München, Olympiahalle

20.2.2021 Berlin, Mercedes Benz Arena

21.2.2021 Hamburg, Barclaycard Arena

„Sing meinen Song“ 2020: Das Album zu Staffel 7

Das Album zur aktuellen Staffel von „Sing meinen Song" ist seit Ende Mai erhältlich. Ihr könnt es bei verschiedenen Anbietern bestellen oder auf diversen Streamingportalen anhören

Das Album ist in mehreren Versionen verfügbar:

als Standard-Version mit 14 Songs

als Deluxe-Digipak mit allen 42 Tauschsongs sowie den acht Duetten