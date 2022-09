Am 4. Spieltag der noch jungen Saison empfängt der FC Sevilla zuhause den FC Barcelona im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Die Katalanen um Robert Lewandowski und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sind mit zwei Siegen und einem Unentschieden ordentlich in die Saison in La Liga gestartet. Der FC Sevilla hingegen wartet noch auf den ersten Sieg und befindet sich derzeit nur auf Platz 15 der Tabelle.

Wo wird das Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

FC Sevilla vs. FC Barcelona – La Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, gastiert der FC Barcelona beim FC Sevilla. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Sevilla, FC Barcelona

: FC Sevilla, FC Barcelona Wettbewerb : La Liga 2022/23, 4. Spieltag

: La Liga 2022/23, 4. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 21.00 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 21.00 Uhr Spielort : Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

La Liga live: Wer überträgt Sevilla gegen Barcelona im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform DAZN hat die exklusiven Rechte für die Übertragung von La Liga. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf dem Sender DAZN 2 verfolgen. Die Übertragung startet ab 20.55 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Sevilla vs. Barcelona: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auf der Plattform DAZN kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 2

: DAZN 2 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Fußball Übertragungen heute live

Samstag, 03.09.2022, live im deutschen Free-TV und Pay-TV Fußball übertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream für die Fußballspiele? Wo wird amlive im deutschen Free-TV und Pay-TVübertragen? Gibt es einen kostenlosen Stream für die Fußballspiele? Alles Spiele heute im TV uns Stream.

Wer ist der Schiedsrichter bei Sevilla gegen Barcelona?

Antonio Mateu Lahoz pfeift die Partie zwischen Sevilla und dem FC Barcelona. Der 45-jährige Lahoz wurde in dieser Saison in La Liga am zweiten Spieltag beim Spiel Osasuna gegen den FC Cadiz eingesetzt.