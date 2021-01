Am Freitag 15. Januar 2021, ist die zweite Staffel der düsteren Thriller-Serie „Servant“ auf AppleTV+ gestartet. Fans der Horrorserie können sich auch in den neuen Folgen auf jede Menge Nervenkitzel freuen. Zudem wird auch in der neuen Staffel der Regisseur M. Night Shyamalan die Serie produzieren. Nach dem spannenden Finale der ersten Staffel fragen sich die Zuschauer: Hat das mysteriöse Kindermädchen tatsächlich die Puppe zum Leben erweckt?

Alle weiteren Infos zur Handlung der Apple TV+-Serie, den Trailer und die Besetzung sowie den Regisseur haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt.

„Servant“: Start von Staffel 2

15. Januar 2021 auf Die zweite Staffel der düsteren Serie ist seit Freitag,auf Apple TV+ zu sehen sein. Immer freitags kann man eine neue Folge streamen.

Servant“ Staffel 2: Die Sendetermine auf Apple TV plus

Die zehn Folgen der zweiten Staffel werden immer freitags bei dem Streamingdienst veröffentlicht. Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 15.01.2021 – Doll (deutscher Titel: „24 Stunden“)

Folge 2: 22.01.2021 – Spaceman (deutscher Titel: „Hypnose“)

Folge 3: 29.01.2021 – Pizza

Folge 4: 05.02.2021 – 2:00

Folge 5: 12.02.2021 – Cake

Folge 6: 19.02.2021 – Espresso

Folge 7: 26.02.2021 – TBA

Folge 8: 05.03.2021 – Loveshack

Folge 9: 12.03.2021 – Goose

Folge 10: 19.03.2021 – Josephine

„Servant“: Episodenguide zu Staffel 2

Mit „48 Stunden“ steht die erste Folge der 2. Staffel zum Abruf bereit. Weitere neun Folgen werden dann von nächstem Freitag an im Wochenrhythmus bereitgestellt. Alle Details zu den Folgen im Überlick:

Folge 1 – „48 Stunden“:

Seit Freitag, den 15.01.2021, steht die erste Folge zur Verfügung. Sie trägt den Namen „48 Stunden“ und handelt von dem Verschwinden von Jericho und Leanne.

Folge 2 – „Hypnose“:

Die zweite Folge „Hypnose“ ist erst ab dem 22.01.2021 verfügbar. In dieser Folge werden beängstigende Details über den Kult aufgedeckt.

„Servant“: Die Handlung der zweiten Staffel

Nach dem spannenden Staffelfinale wird die zweite Staffel dem Supernatürlichen auf den Grund gehen. Leanne kehrt zurück und ihre wahre Natur wird dem Zuschauer offenbart – doch das bedeutet nichts Gutes.

„Servant“ Staffel 2: Der Trailer zur Serie

Der Trailer gibt einen ersten Einblick, was die Zuschauer erwartet.

Youtube

„Servant“ Besetzung: Das ist der Cast

Einige bekannte Schauspieler sind Teil der Serie:

Lauren Ambrose als Dorothy Turner

Toby Kebbell als Sean Turner

Rupert Grint als Julian Pearce

Nell Tiger Free als Leanne Grayson

Drehbuchautor ist Tony Basgallop und Regisseur ist M. Night Shyamalan.

Apple kündigt Staffel 3 von „Servant“ an

Obwohl die zweite Staffel noch nicht einmal gestartet ist, hat Apple die Show bereits um eine dritte Staffel verlängert. Regisseur M. Night Shyamalan wird auch weiterhin die Serie produzieren. Fans können sich wahrscheinlich über zehn Folgen freuen, wenn die Showrunner so weitermachen wie bisher.