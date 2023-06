Der „FilmMittwoch im Ersten“ bietet am 28.06.2023 reichlich Spannung. In „Sechs Tage Angst“ geht es um Staatsanwältin Katja Schilling, die einen Mordprozess gegen den Unterweltboss Mankoff führt. Doch plötzlich verschwindet ihre einzige Zeugin.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alles, was ihr über „Sechs Tage Angst“ wissen müsst, findet ihr hier.

Wann läuft „Sechs Tage Angst“ im TV?

„Sechs Tage Angst“ wurde schon 2010 im Ersten gezeigt. Jetzt wird der 90-minütige Film im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ erneut ausgestrahlt. Nach dem ersten Sendetermin wird der Krimi noch einmal wiederholt

Hier findet ihr eine Übersicht der Sendetermine und Sendezeiten:

Mittwoch, 28.06.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 29.06.2023, 00:15 Uhr

Gibt es den Film als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer den „Sechs Tage Angst“ verpasst hat, sollte Glück haben. Für gewöhnlich sind die Filme des „FilmMittwoch im Ersten“ nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Sechs Tage Angst“?

Staatsanwältin Katja Schilling sitzt an einem besonders spannenden Fall. Denn sie versucht, Unterweltboss Mankoff hinter Gitter zu bringen, nachdem er einen Mord begangen hat. Da Mankoff jedoch sehr mächtig ist, möchte niemand aussagen. Zumindest fast niemand. Nadescha Schaposchnikow, die Schwester des ermordeten Opfers, hat die Tat beobachtet und möchte als Zeugin vors Gericht treten. Um sicherzugehen, dass ihr nichts passiert, hält Katja sie versteckt. Doch an eine Person hat sie nicht gedacht. An sich selbst. Ein Informant wird ermordet, und zwar mit Katjas Pistole. Ausgerechnet ihr Ehemann und Kriminalhauptkommissar Tom Schilling wird auf den Fall angesetzt. Katja ist sich nicht sicher, ob sie ihm die Wahrheit anvertrauen kann. Denn irgendjemand versorgt Mankoff mit geheimen Polizeiinformationen. Wer ist der Maulwurf? Plötzlich verschwindet auch noch Nadescha. Katja muss alles riskieren, um das Leben ihrer Zeugin zu retten.

Ein ehemaliger Freund wird mit Katjas (Katharina Böhm) Pistole ermordet. Ihr Ehemann Tom (Thomas Sarbacher, l.) wird auf den Fall angesetzt.

© Foto: SWR/Krause-Burberg

Welche Darsteller sind im Krimi zu sehen?

Der Film kann einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft aufweisen. So spielt beispielsweise die bekannte „Die Chefin“-Darstellerin Katharina Böhm die Hauptrolle der Staatsanwältin. Eine Liste mit der weiteren Besetzung findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Dr. Katja Schilling – Katharina Böhm

Tom Schilling – Thomas Sarbacher

Nadescha Schaposchnikow – Natalia Rudziewicz

Igor Schaposchnikow – Fjodor Olev

Mirko Nolte – Wolfram Berger

Peter Mankoff – Dirk Martens

Wann und wo wurde „Sechs Tage Angst“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wann und wo „Sechs Tage Angst“ gedreht wurde. Der Krimi wurde im September und Oktober 2008 in Süddeutschland gefilmt. Über genaue Drehorte war vorab nichts bekannt.