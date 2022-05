Im Ersten startet am Freitag, 20.05.2022, mit „Schule am Meer“ eine neue Filmreihe. In der Auftaktfolge „Frischer Wind“ führt die Direktorin Katharina Hendriks mit Herz und Leidenschaft eine Berufsschule in Flensburg, um ihre Schüler praxisnah auf das wahre Leben vorzubereiten. Doch als Starkoch und Weltenbummler Erik als Gastdozent antritt, dauert es nicht lange, bis er den gewohnten Schulalltag mit unkonventionellen Methoden durcheinander wirbelt.

Ist der Film in der ARD-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Handlung, Stream, Besetzung und Co. – alle Infos zum Film gibt es hier in der Übersicht.

„Schule am Meer – Frischer Wind“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue ARD-Reihe „Schule am Meer“ startet mit dem Spielfilm „Frischer Wind“ am 20.05.2022 zur Primetime. Der Film hat eine Laufzeit von etwa 90 Minuten und wird im Anschluss wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit von „Schule am Meer – Frischer Wind“ im Überblick:

Freitag, 20.05.2022 um 20:15 Uhr

Samstag, 21.05.2022 um 01:20 Uhr

„Schule am Meer – Frischer Wind“: ARD-Mediathek

Wer den Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Schule am Meer – Frischer Wind“ ist bereits seit Donnerstag, 19.05.2022, in der ARD-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu drei Monate nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

„Schule am Meer – Frischer Wind“: Handlung am 20.05.2022

Katharina Hendriks liebt ihren Job als Direktorin einer Berufsschule an der Flensburger Förde. Mit Humor und Empathie trägt sie die Verantwortung für 2.000 Schüler und ein 100-köpfiges Lehrerkollegium. Dass der Stadtrat Olsen mit Finanzkürzungen droht, bereitet ihr ebenso Unbehagen wie dessen Einfall, seinen Bruder Erik als Gastdozenten einzustellen. Der beruflich erfolgreiche Schulabbrecher und weit gereiste Foodblogger gefällt jedoch nicht nur Katharinas Assistentin, sondern kommt auch bei der Gastronomieklasse bestens an.

Zum Leidwesen seiner Direktorin stärkt Erik die Abenteuerlust seines Schülers Jonas – ohne von dessen Problemen zu wissen. Die Chefin seines Ausbildungsbetriebs droht ihm mit der Kündigung: Sie möchte erzwingen, dass ihre 18-jährige Tochter nach Hause kommt, die mit dem Azubi zusammen ist und nichts mehr von ihrer Familie wissen will! Während Erik Öl ins Feuer gießt, versucht Katharina, eine Eskalation zu verhindern. Dafür muss sie ihren Kollegen aber auf Kurs bringen.

Senna Jansen ist begeistert, was ihre Tochter Shirin Jansen bei Erik Olsen alles lernt.

© Foto: ARD Degeto/Uwe Ernst

„Schule am Meer – Frischer Wind“: Darsteller am 20.05.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Schule am Meer – Frischer Wind“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Katharina Hendriks – Anja Kling

Erik Olsen – Oliver Mommsen

Bent Hendriks – Carsten Bjørnlund

Bernd Olsen – Oliver Sauer

Senna Jansen – Yasmina Djaballah

Shirin Jansen – Amira Demirkiran

Tina – Victoria Fleer

Regina Wolf – Vivien Mahler

Sonja Minich – Johanna Gastdorf

Robert Minich – Achim Buch

Jonas Gerber – Junis Marlon

Cathleen Minich – Andrea Guo

Hertha Olsen – Monika Lennartz

Horst – Lars Nagel

Borchert – Henning Hartmann

Wieland – Stephan Benson

Frau Löwitsch – Christine Jensen

Vanessa – Doreen Nixdorf

„Schule am Meer – Frischer Wind“: Drehort

Die Dreharbeiten von „Schule am Meer – Frischer Wind“ fanden von Anfang September bis Mitte Oktober 2021 statt. Gedreht wurde dabei in Flensburg, Hamburg und Umgebung.