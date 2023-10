Es ist wieder „Freitag im Ersten“ und dieses Mal entführt uns der Sender ans Wasser. Am 13. Oktober 2023 läuft der Film „Schule am Meer – Familienbande“. Darin versucht Katharina Hendriks nicht nur ihre Schule zu retten, sondern muss sich auch zum ersten Mal seit langer Zeit mit ihrer Schwester beschäftigen.

Worum es in Teil 2 der „Schule am Meer“-Reihe geht, welche Schauspieler im Cast sind und wo der Film gedreht wurde, verraten wir euch hier.

„Schule am Meer – Familienbande“: Sendetermine und Sendezeit

Der zweite Teil der „Schule am Meer“-Filme wird am 13. Oktober 2023 zur Primetime erstmals ausgestrahlt. Wer ihn verpasst, hat eine weitere Chance: Der Film wird in der Nacht zum Samstag wiederholt.

Die Sendetermine mit Sendezeit im Überblick:

Freitag, 13.10.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 14.10.2023, um 02:55 Uhr

Gibt es „Familienbande“ in der Mediathek?

Wer den Film am Freitag im Fernsehen verpasst, hat die Möglichkeit, ihn auch danach zu sehen. Er ist als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn jederzeit als Wiederholung ansehen.

Worum geht es in „Schule am Meer – Familienbande“?

Die Flensburger Berufsschule sieht sich am Abgrund: Denn, wenn beim Tag der offenen Tür niemand erscheint, droht der Gastronomieklasse das Aus! Um die benötigten Anmeldungen zu bekommen, müssen sich Schulleiterin Katharina und ihr Kollegium etwas einfallen lassen. Dabei setzt sie auf den Gastdozenten Erik. Zurecht? Der Food-Blogger hat die Idee, ein Rind vom Kopf bis zum Schwanz zu verarbeiten. Allerdings macht der Freigeist damit einen seiner Alleingänge: Ohne zu fragen, lädt er Katharinas Schwester, die Promiköchin Antje Beringer, als Stargast ein. Was er nicht weiß: Die beiden haben nach einem Unglück seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander.

Doch nicht nur die Familie der Geschwister mischt Erik mit seiner Idee auf: Denn der Metzgerschüler Sven soll zwar die Fleischerei seines Vaters übernehmen, will aber das Kalb retten, das Erik schlachten will.

Die Besetzung von „Schule am Meer – Familienbande“

Anja Kling und Oliver Mommsen übernehmen auch in „Familienbande“ wieder die Rollen der Schulleiterin Katharina und des ungeliebten Gastdozenten Erik. Wer ist sonst noch als Darsteller in der Fortsetzung von „Schule am Meer – Frischer Wind“ im Cast zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Anja Kling – Katharina Hendriks

Oliver Mommsen – Erik Olsen

Carsten Bjørnlund – Bent Hendriks

Oliver Sauer – Stadtrat Bernd Olsen

Gerit Kling – Antje Beringer

Michael Lott – Patrick Tiedgen

Andreas Warmbrunn – Sven Tiedgen

Yasmina Djaballah – Senna Jansen

Amira Demirkiran – Shirin Jansen

Victoria Fleer – Tina

Vivien Mahler – Regina Wolf

Henning Hartmann – Borchert

Stephan Benson – Wieland

Lars Nagel – Horst

Monika Lennartz – Hertha Olsen

Thomas Maximilian Held – Herr Hartwig

Claudia Reimer – Heike Neumann

Wann und wo wurde „Familienbande“ gedreht?

Gedreht wurde der zweite Teil von „Schule am Meer“ von September bis Oktober 2022. Als Drehort dienten Flensburg und Hamburg sowie die Umgebung. Wo genau in der Hansestadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.