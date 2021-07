Das nächste Promi-Duell steht kurz bevor: Am Samstag, 17.07.2021, treffen Jenke von Wilmsdorff und Bülent Ceylan bei „Schlag den Star“ auf ProSieben aufeinander. In bis zu 15 Runden kämpfen der Experimentator und Comedian gegeneinander und der Gewinner erhält 100.000 Euro. Moderiert wird die ProSieben-Show von Elton. Neben dem spannenden Duell können sich die Zuschauer auch auf den Auftritt der diesjährigen ESC-Sieger Maneskin freuen.

Einen Überblick zu den Sendeterminen sowie Infos zu den Kandidaten und dem Moderator findet ihr hier.

„Schlag den Star“ 2021: Termine, Sendezeit, Wiederholung

„Schlag den Star“ wird am Samstag live zur Primetime ausgestrahlt. Wer die Show jedoch verpasst, kann sich die Wiederholung am Mittwoch anschauen.

Die Termine auf einen Blick:

Samstag, 17.07.2021 um 20:15 Uhr

Mittwoch, 21.07.2021 um 01:25 Uhr

„Schlag den Star“ 2021: Live-Stream auf Joyn

Wie so ziemlich alle ProSieben-Shows wird auch „Schlag den Star“ parallel zur Ausstrahlung als Stream auf Joyn verfügbar sein.

ganze Folgen nach der Ausstrahlung zur Verfügung. Dort könnt ihr auch die bisherigen Folgen kostenlos nachschauen. Auf der Homepage von ProSieben stehen ebenfallsnach der Ausstrahlung zur Verfügung. Dort könnt ihr auch die bisherigen Folgennachschauen.

„Schlag den Star“: Bülent Ceylan gegen Jenke

Die Duellanten könnten nicht unterschiedlicher sein, doch eins haben sie gemeinsam: Wenn Bülent Ceylan und Jenke von Wilmsdorff etwas anpacken, dann mit maximalen Einsatz. Experimentator Jenke zeigt sich entspannt vor seiner neuen Herausforderung: „Natürlich kenne ich Cülent Beylan! Für mich einer der besten Comedians nach Teddy, Anke Engelke, Max Giermann und Kommissar Rex.“ Auch Comedian Bülent Ceylan lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Lieber Jenke, du hast dich schon krassen Prüfungen gestellt, doch die Bülent-Prüfung ist krasser. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du wieder ganz schön alt aussehen.“ Wer das Promi-Duell letztendlich gewinnt, wird sich am Samstag zeigen.

„Schlag den Star“: Bülent Ceylan im Porträt

Name : Bülent Ceylan

: Bülent Ceylan Alter : 45

: 45 Geburtstag : 04.01.1976

: 04.01.1976 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort : Mannheim

: Mannheim Beruf : Comedian und Kabarettist

: Comedian und Kabarettist Größe : 1,81 m

: 1,81 m Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Instagram: buelent.ceylan

Bülent Ceylan gehört zu einem der bekanntesten Comedians in Deutschland. Zunächst lief die „Bülent Ceylan Show“ im Abendprogramm von RTL. Mittlerweile ist er in seiner eigenen Show „Game of Games“ auf ProSieben zu sehen. Was er gesanglich drauf hat, zeigte er in der ersten Staffel von „The Masked Singer“, bei der er die Zuschauer bis zum Finale überzeugte.

Nach seinem Abitur absolvierte der Komiker ein Praktikum bei dem Musiksender VIVA. Zuerst studierte er ab 1998 die Fächer Philosophie und Politikwissenschaft. Doch dann brach er sein Studium ab und startete mit seiner Karriere im Fernsehen durch.

„Schlag den Star“: Jenke von Wilmsdorff im Porträt

Name : Jenke von Wilmsdorff

: Jenke von Wilmsdorff Alter : 55

: 55 Geburtstag : 16.10.1965

: 16.10.1965 Sternzeichen : Waage

: Waage Geburtsort : Bonn

: Bonn Beruf : TV-Journalist, Schauspieler, Autor

: TV-Journalist, Schauspieler, Autor Größe : 1,82 m

: 1,82 m Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Instagram: jenkevonwilmsdorff

Bekannt ist Jenke vor allem als Extrem-Reporter und Schöpfer von „Das Jenke Experiment“. Mit seiner TV-Reihe geht er jedes Mal an seine Grenzen, um den Zuschauern gesellschaftskritische Themen vor Augen zu führen.

In seinen jungen Jahren absolvierte er eine Schauspielausbildung. Er ergatterte sich mehrere Theaterrollen in Deutschland und später auch Nebenrollen im Fernsehen. Nebenbei moderierte Jenke mehr als 300 Radiosendungen bei der Radio NRW. Seit 2001 ist er als Redakteur für die Reportage-Sendung „Extra – Das RTL-Magazin“ mit Birgit Schrowange tätig.

„Schlag den Star“: Moderator Elton

Seit 2010 moderiert Elton die ProSieben-Show „Schlag den Star“. Elton ist seit langem angesagter Moderator in diversen Shows und gefragter Kandidat in prominenten Quizshows. Den Künstlernamen Elton hat Alexander Duszat bereits vor seiner Zeit bei „TV total“ erfunden. Kurze Zeit später gab Stefan Raab ihm die Möglichkeit, sich den Zuschauern vorzustellen. Ab 2004 startete er mit seinem Duell-Partner Simon Gosejohann durch, mit dem er die Sendung „Elton vs. Simon“ bestritt. Elton moderierte unter anderem den „Bundesvision Song Contest“, „Schlag den Henssler“ sowie die Kindershow „1, 2 oder 3“.

„Schlag den Star“: Maneskin treten am 17.07.2021 auf

Musikalische Unterstützung bekommen die Kontrahenten der aktuellen „Schlag den Star“-Folge von den ESC-Gewinnern aus Italien: Maneskin treten am Samstagabend, 17.07.2021, mit einem Mix aus ihrem Sieger-Hit „Zitti e buoni“ und ihrer aktuellen Single „I wanna be your slave“ auf. Außerdem performt Stefanie Heinzmann ihre Single „Would you still love me“.