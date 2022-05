Am heutigen Samstag, den 07.05.2022, stehen sich Schalke 04 und der FC St. Pauli im Topspiel der 2. Bundesliga gegenüber. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Schalke 04 will im möglicherweise entscheidenden Spiel um den Aufstieg den Gegner FC St. Pauli trotz des Corona-Ausbruchs nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Keiner sollte glauben, dass da eine Mannschaft kommt, die uns zu irgendwas gratulieren will", sagte Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Duell, "es wird eine ganz starke Mannschaft kommen."

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke 04 und dem FC St. Pauli live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung der Partie am 33. Spieltag findet ihr hier.

Schalke 04 gegen St. Pauli heute: Anpfiff, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli findet am Samstag, den 07.05.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Die Arena wird voraussichtlich ausverkauft sein. Knapp 62.000 Zuschauer werden das Topspiel am 33. Spieltag live vor Ort sehen.

Alle Infos zum Topspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, FC St. Pauli

: FC Schalke 04, FC St. Pauli Wettbewerb : 2. Bundesliga, 33. Spieltag

: 2. Bundesliga, 33. Spieltag Datum und Uhrzeit : 07.05.2022, 20:30 Uhr

: 07.05.2022, 20:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer: 62.000

St. Pauli gewann das Hinspiel gegen S04 mit 2:1. Die Kiezkicker wollen erneut einen Erfolg gegen die Königsblauen feiern.

© Foto: Christian Charisius/dpa

Schalke 04 vs. St. Pauli live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Hier dürfen sich die Fans beider Mannschaften freuen. Diese Partie wird live im empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der Sender Sport1 überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga live. Der Sender startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichten zur 2. Bundesliga. Ab 20:30 Uhr läuft das Spiel Schalke gegen St. Pauli.

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel auch live und in voller Länge zu sehen sein.

S04 gegen St. Pauli: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Topspiel in der 2. Bundesliga wird es geben. Sport1 zeigt die Partie im Stream und auch bei Sky kann das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und St. Pauli gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung S04 gegen St. Pauli am 07.05.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Livestream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

Trotz Corona-Ausbruch: St. Pauli angriffslustig vor Spitzenspiel auf Schalke

Der FC St. Pauli geht trotz der großen Personalsorgen angriffslustig ins Spitzenspiel bei Schalke 04. "Ich habe die Mannschaft sehr aufgeräumt, positiv und tatenlustig wahrgenommen", sagte Trainer Timo Schultz vor dem Auftritt des Tabellenfünften beim Spitzenreiter der 2. Bundesliga: "Wir freuen uns auf Schalke und sind uns sicher, dass wir den einen oder anderen überraschen werden."

Während Schalke im Aufstiegsrennen alles in der eigenen Hand hat und bei Patzern der Konkurrenz schon am kommenden Wochenende durch sein könnte, sind die Chancen der Kiezkicker durch einen Corona-Ausbruch mitten im Saisonfinale gesunken. Neun positive Fälle vermeldeten die Hamburger am vergangenen Sonntag, hinzu kam ein Mitarbeiter aus dem nahen Teamumfeld.