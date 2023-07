Der FC Schalke 04 testet am heutigen Dienstag, den 11. Juli 2023, im Rahmen der Vorbereitung für die kommende Zweitliga-Saison gegen den FC Kopenhagen. Die Partie gegen den Rekordmeister der dänischen Fußball-Liga ist das erste von zwei Testspielen der Königsblauen im Trainingslager im österreichischen Mittersill. Am Samstag trifft das Team von Trainer Thomas Reis dann auf den polnischen Club Gornik Zabrze.

Alle Infos zum Testspiel Schalke gegen Kopenhagen im Überblick.

Schalke gegen Kopenhagen – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Schalke und Kopenhagen findet am Dienstag, den 11. Juli 2023, statt. Anpfiff in der Kufstein-Arena ist um 18 Uhr. Eine Übertragung der Partie wird es zur Freude aller Schalke-Fans geben.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, FC Kopenhagen

: FC Schalke 04, FC Kopenhagen Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Dienstag, 11. Juli 2023, 18 Uhr

: Dienstag, 11. Juli 2023, 18 Uhr Spielort: Kufstein-Arena, Mittersill

Schalke 04 heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Fußballfans können das Testspiel zwischen Schalke und Kopenhagen live verfolgen. Der Streamingdienst WOW und Sky übertragen das Testspiel live im Pay-TV. Aber auch kostenlos kann die Partie verfolgt werden: Schalke 04 bietet eine Übertragung auf YouTube an.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : Sky

- : Sky Live-Stream: WOW, Schalke YouTube-Kanal

Schalke 04: Latza gibt Kapitänsbinde ab

Wenn die neue Saison der 2. Bundesliga am 28. Juli startet, wird der FC Schalke 04 mit einem neuen Kapitän auflaufen. Wie die Gelsenkirchener am Sonntagabend mitteilten, hat der bisherige Spielführer Danny Latza sein Amt nach zwei Jahren zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, wird der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler zitiert. Er habe aber gespürt, „dass dieser Impuls der Mannschaft guttun wird“. Erst am Donnerstag hatte in Marco Reus auch der Kapitän von Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund sich der Binde entledigt.

Der gebürtige Gelsenkirchener Latza werde „auch weiterhin auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler und mich bleiben, daran gibt es keine Zweifel“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis. Wer neuer Kapitän wird, will der Verein „zu gegebener Zeit“ bekannt geben.

Voraussichtliche Aufstellung von Schalke 04

Mit Fährmann, Heekeren und Flick stehen verletzungsbedingt drei Spieler definitiv nicht zur Verfügung. Allerdings könnte Henning Matriacini nach seinem verlängerten Urlaub ebenso zum Einsatz kommen wie Kenan Karaman. Der Neuzugang fehlte noch beim letzten Test gegen Bocholt aufgrund eines fiebrigen Infekts.

Das ist die mögliche Schalke-Aufstellung gegen Kopenhagen:

Langer – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Latza, Seguin – Kozuki, Lasme – Polter, Terodde.

