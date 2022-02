Am 23. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 heute den SC Paderborn. Das Spiel Schalke gegen Paderborn findet am Freitag, 18.02.2022, in der Veltins-Arena statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 2. Bundesliga findet ihr hier.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 2. Liga zwischen dem FC Schalke 04 und SC Paderborn live im Free-TV ?

Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream des 2.Ligaspiels?

Schalke – Paderborn Übertragung heute: Spielbeginn, Spielort, Datum

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Schalke und Paderborn findet am Freitag, den 18.02.2022, um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt.

Alle Infos zum Spiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, SC Paderborn

: FC Schalke 04, SC Paderborn Wettbewerb : 2. Bundesliga, 23. Spieltag

: 2. Bundesliga, 23. Spieltag Datum und Uhrzeit : 18.02.2022, um 18:30 Uhr

: 18.02.2022, um 18:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

"Unser Ziel sind ganz klar die drei Punkte", sagte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Duell mit dem SC Paderborn.

Schalke vs Paderborn im TV: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Liga live?

Das Spiel Schalke gegen Paderborn wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sky Sport 1 (Konferenz) und Sky Sport 2 als Einzelspiel live und in voller Länge übertragen.

Schalke gegen Paderborn live: Gibt es einen Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Zweitligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen Schalke 04 und Paderborn kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung der Zweitligapartie am 18.02.2022 um 18:30 Uhr: