An diesem Samstag, den 23.04.2022, kommt es in der 2. Bundesliga zum Spitzenspiel zwischen Schalke und Bremen.

Schalke 04 gegen Bremen in der 2. Bundesliga: Anpfiff, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel Schalke gegen Bremen findet am Samstag, den 23.04.2022, statt. Angepfiffen wird das Spitzenspiel um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Schalke vs. Werder Bremen live: Gibt es eine Übertragung des Spiels im Free-TV?

Die Partie Schalke gegen Bremen ist leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der Pay-TV Sender Sky hält die Exklusivrechte und überträgt das Spiel live in voller Länge.

Schalke vs. Bremen heute live: Wo wird das Spiel der 2. Liga im TV übertragen?

Live kann man das Spiel Schalke gegen Bremen bei dem Pay-TV Sender Sky sehen. Über die Streaming-Kanäle Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der 2. Bundesliga auch online im Livestream angeschaut werden.

Schalke gegen Bremen: So sieht die voraussichtliche Aufstellung aus

Die voraussichtliche Aufstellung für das Spiel in der 2. Liga sieht folgendermaßen aus: