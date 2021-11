FC Schalke 04 gegen Darmstadt 98: In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 07.11.2021, zum Duell des Bundes-ga-Absteigers mit den Lilien. Mit einem Auswärtssieg könnten die Darmstädter an Schalke in der Tabelle vorbeiziehen und näher an die Spitzengruppe heranrücken.

Wo wird das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Schalke und Darmstadt live im Free-TV übertragen ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

Schalke 04 gegen Darmstadt 98: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt findet am Sonntag, 07.11.2021, um 13:30 Uhr statt. In der Veltins-Arena sind bis zu 54.000 Zuschauer erlaubt.

Alle Infos der Sonntagsspiel im Überblick:

Teams : FC Schalke 04, Darmstadt 98

: FC Schalke 04, Darmstadt 98 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 13. Spieltag

: 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum und Uhrzei t: 07.11.2021, um 13:30 Uhr

t: 07.11.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Veltins-Arena, Gelsenkirchen

: Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer: 54.000 erlaubt

Schalke 04 gegen Darmstadt: So seht ihr das Spiel der 2. Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen S04 und Darmstadt wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Schalke gegen Darmstadt: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es nicht. Bei Sky kann das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt kostenpflichtig gestreamt werden. Zusätzlich können Nutzer das Spiel auch über die App OneFootball im Sky-Livestream verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick: