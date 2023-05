Am Dienstag, den 2. Mai 2023, empfängt der SC Freiburg RB Leipzig zum Halbfinale des DFB-Pokals. Diese zwei Teams standen sich im letztjährigen DFB-Pokal-Finale gegenüber, dieses entschieden die Leipziger für sich. Der SC Freiburg zog durch einen Sieg gegen den Rekordmeister aus München in das diesjährige Halbfinale ein. Das Team von Marco Rose gewann im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund und löste so das Ticket für das Halbfinale.

Die Informationen zur Übertragung der Partie SC Freiburg gegen RB Leipzig im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier im Überblick.

SC Freiburg gegen RB Leipzig – DFB-Pokal: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird am Dienstag, 2. Mai 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: SC Freiburg, RB Leipzig

SC Freiburg, RB Leipzig Wettbewerb: DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale

DFB-Pokal 2022/23, Halbfinale Datum und Anpfiff: Dienstag, 02.05.2023, 20:45 Uhr

Dienstag, 02.05.2023, 20:45 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Der SC Freiburg möchte sich für die Finalniederlage im vergangenen Jahr revanchieren.

© Foto: Tom Weller/dpa

Wo wird Freiburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV übertragen?

Das ZDF überträgt das Pokalspiel zwischen Freiburg und RB Leipzig im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Tolle Nachrichten für alle Fußballfans! Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. ZDF-Moderator Sven Voss führt sie mit dem Experten Hanno Balitsch durch die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann . Als Reporter vor Ort sind Eike Papsdorf und Florian Zschiedrich im Einsatz.

Das Halbfinale wird auch im Pay-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals, 48 davon sind exklusiv. Fans müssen dafür das Sport-Paket buchen. 17,25 Euro für Neukunden im ersten Jahr, danach 25,00 Euro monatlich. Die Spiele der Fußball-Bundesliga sind darin allerdings nicht enthalten.

SC Freiburg - RB Leipzig im Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für das Halbfinale des SC Freiburgs gegen RB Leipzig gibt es einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt das ZDF das Spiel auch in der Mediathek live und kostenfrei.

Auch im Pay-TV wird das DFB-Pokalspiel online gezeigt. Über die SkyGo-App und über WOW (ehemals SkyTicket) kann das Spiel live gestreamt werden. Die Highlights gibt es zudem ab Mitternacht beim kostenpflichtigen Internetanbieter DAZN.

Die Übertragung im TV und Stream in der Übersicht:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Livestream: ZDF-Mediathek (kostenlos), SkyGo, WOW

So viel Geld bekommen die Vereine für den Einzug ins Finale

Der DFB-Pokal 2023 geht in die heiße Phase. Die Vereine spielen um den Einzug in das Finale. Satte 3.347.950 Euro bekam jeder Verein für das Erreichen des Halbfinales. Wie viel Preisgeld winkt im Finale? Die Informationen zu den Prämien der Pokalteilnehmer bekommt ihr hier.

