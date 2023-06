Beim „Fernsehfilm der Woche“ wird es dieses Mal brisant: Das ZDF zeigt am Montag, 26. Juni 2023, den Krimi-Thriller „Sarah Kohr – Stiller Tod“. Darin steht die namensgebende Polizistin Sarah Kohr im Mittelpunkt, die verdeckt nach einer gestohlenen Kapsel Giftgas suchen muss.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte des Films findet ihr hier im Überblick.

„Sarah Kohr – Stiller Tod“ im ZDF: Sendetermine und Sendezeit

Der Film, der im September 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Montag, 26. Juni 2023, zur Primetime erneut im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit:

26.06.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Worum geht es in „Sarah Kohr – Stiller Tod“?

Der Chemiker Dr. Diestel, der in einer Fabrik zur Vernichtung von tödlichen Substanzen arbeitet, wird entführt und mit ihm eine Kartusche Sarin-Gas. Das sorgt bei den zuständigen Behörden für Aufsehen, denn es ist ein Giftgas, mit dem man Menschen geruchlos und unsichtbar töten kann. Also zu geeignet für einen Terrorangriff. Damit der Fall nicht an die Öffentlichkeit gelangt, beauftragt der Staatsanwalt Anton Mehringer die Polizistin Sarah Kohr mit den Ermittlungen. Sie soll kein Aufsehen erregen, aber hat alle Befugnissen. Es zeigt sich, dass dahinter keine Terroraktion steckt, sondern dass der Täter ein persönliches Rachemotiv hat. Doch gerade als Sarah Kohr das Gift in Gewahrsam nehmen kann, kommt eine unerwartete Bedrohung auf.

Anton (Herbert Knaup) schildert Sarah (Lisa Maria Potthoff) die bedrohliche Lage des geklauten Giftgases.

© Foto: ZDF/ Marion von der Mehden

Die Besetzung von „Sarah Kohr – Stiller Tod“ im Überblick

Lisa Maria Potthoff übernimmt wie in den bisherigen Teilen die Hauptrolle der Polizistin Sarah Kohr. Wer ist sonst noch im Cast des Krimis zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Lisa Maria Potthoff – Sarah Kohr

Herbert Knaup – Anton Mehringer

Kai Wiesinger – Dr. Hartmut Diestel

Aleksandar Jovanovic – Lutz Thiemann

Jonas Anders – Sebastian Kölling

Natalia Rudziewicz – Aida Zaidan / Juliane Estler

Hans Uwe Bauer – Thomas Weisshaupt

Ulrike C. Tscharre – Jessika Wallhoffer

Corinna Kirchhoff – Heike Kohr

Stephanie Eidt – Anna Mehringer

Daniel Drewes – Erhard Wallhoffer

Lennart Lemster – Mark Tobel

Christopher Fliether – IBeCK Kollege

Benjamin Schroeder – Offizier

Till DemuthWachmann

Klaus Ebert – Messemitarbeiter

Christiane Filla – Mitarbeiterin Krisenstab

Alexander Kruuse Mettin – Polizeikollege

Wann und wo wurde „Sarah Kohr – Stiller Tod“ gedreht?

Gedreht wurde der Film im Mai bis Juni 2019 in Hamburg. Wo genau die Szenen in der Hansestadt entstanden sind, war vorab nicht bekannt.

Die „Sarah Kohr“-Filme in ihrer Reihenfolge

Insgesamt gibt es bisher sieben Filme der „Sarah Kohr“-Krimis. „Stiller Tod“ ist der sechste Teil der Kriminalreihe, die im ZDF in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt wird.

Die Reihenfolge der „Sarah Kohr“-Thriller: