Sarah Engels, ehemals Sarah Lombardi, ist schwanger. Das berichtet unter anderem Pietro Lombardi, mit dem sie Sohn Alessio hat, wird zum zweiten Mal Mutter. Babynews im Hause Engels:, ehemals, ist. Das berichtet unter anderem „Bild“ am Sonntag. Die Ex-Frau von, mit dem siehat, wird zum zweiten Mal

Sarah Engels schwanger - Sohn Alessio wird Bruder

zweites Kind. Ende Mai hatten beide geheiratet. Der Fünfjährige wird damit jetzt großer Bruder. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Engels erneut geheiratet hat. Mit ihrem neuen Ehemann Julian Engels (28, ehemals Büscher) bekommt Sarah Engels nun ihr. Ende Mai hatten beide geheiratet.

Sarah Engels, hier 2019 noch als Sarah Lombardi, ist zum zweiten Mal schwanger.

© Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Sarah Engels: Emotionale Botschaft auf Instagram

„Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch“, schreibt Sarah Engels unter einen Beitrag auf Instagram. „Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, sodass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten.“

Dazu veröffentlichte die 28-Jährige ein Video von ihrer Hochzeit, die erst vor Kurzem stattfand. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen“, schreibt Engels. „Dieses Video rührt uns jedes Mal wieder zu Tränen, weil dieser Tag einfach genau zeigt, wer und was wir sind.“ Es zeige ihr, was im Leben zählt und, dass viele kleine Dinge unwichtig seien, "wenn man weiß, man hat eine Familie, eine Familie, die einen liebt“. Und weiter: „Wunder geschehen. Man muss sie nur erkennen“, schreibt Engels.

Erst vor Kurzem hatte die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin erklärt, dass sie ihren Mädchennamen wieder annehmen wird. Nach der Hochzeit mit Pietro Lombardi 2013 hatte sie seinen Nachnamen angenommen. Bei der Eheschließung mit Julian Büscher entschied sich das Paar gemeinsam für ihren Nachnamen Engels.