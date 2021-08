Der falsche Pfarrer kehrt zurück: Am Donnerstag, 19.08.2021, geht die Serie „Sankt Maik“ auf RTL weiter. Die dritte und finale Staffel läuft an zwei Abenden mit jeweils vier Folgen. Auf TVNow könnt ihr die neuen Folgen schon jetzt als Stream sehen.

Worum geht es in Staffel 3? Wer sind die Schauspieler? Diese Infos sowie alle Sendetermine samt Sendezeit findet ihr in dieser Übersicht.

„Sankt Maik“ Staffel 3: Das passiert in den neuen Folgen

In der finalen Staffel der Serie geht es noch einmal heiß her: Gefängnisaufenthalt, Drogengeschäfte und Co. – Maik muss mit Eva zusammenarbeiten, um Katja zu entkommen. Diese hat ihn aus dem Gefängnis geholt, um seine Gemeinde als Drogenumschlagplatz zu nutzen. Schaffen es Eva und Maik sie zu überführen? Kann Eva Maik noch vertrauen? All das zeigen die neuen Folgen.

„Sankt Maik“: Sendetermine 2021 und Sendezeit

RTL macht die dritte Staffel von „Sankt Maik“ zu einem echten „Bingewatching-Event“. An zwei Abenden laufen jeweils vier Folgen.

Folge 1: 19.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 19.08.2021 um 21:00 Uhr

Folge 3: 19.08.2021 um 21:45 Uhr

Folge 4: 19.08.2021 um 22:30 Uhr

Folge 5: 26.08.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 26.08.2021 um 21:00 Uhr

Folge 7: 26.08.2021 um 21:45 Uhr

Folge 8: 26.08.2021 um 22:30 Uhr

„Sankt Maik“: Stream auf TVNow schon vorab

Ab dem 01.08.2021 können alle drei Staffeln auf TVNow angeschaut werden. Um die aktuelle dritte Staffel anzusehen, benötigt man allerdings einen Premium-Account.

Wer sich vor der TV-Ausstrahlung nochmals die ersten beiden Staffeln ansehen will, kann das allerdings kostenlos tun.

Youtube „Sankt Maik“: Die Serie auf RTL

„Sankt Maik“ Schauspieler: Die Besetzung im Überblick

Wer ist im Cast von Staffel 3? Zu den altbekannten Gesichtern kommen diesmal auch ein paar neue Schauspieler hinzu. Wir haben euch die Besetzung im Überblick.

Daniel Donskoy (Maik Schäfer)

Bettina Burchard (Eva Hellwarth)

Susi Banzhaf (Maria Böhme)

Vincent Krüger (Kevin Schäfer)

Marie Burchard (Ellen Hellwarth)

Michael Raphael Klein (Dr. Sven Keiser)

Roland Wolf (Kaplan Emanuel)

David Bredin (Uwe Schäfer)

Karolina Lodyga (Katja Marusic)

Teresa Rizos Simone Wienberg

Elisabeth Baulitz (Elisabeth Kruse)

Isabell Polak

Nina Vorbrodt

Kai Schumann

Nikola Kastner

Cristina do Rego

Thelma Buabeng

Hermann Beyer

Jevgenij Sitochin (Viktor)

Surho Sugaipov (Alexej)

„Sankt Maik“: Hauptdarsteller Daniel Donskoy im Porträt

Die Rolle des Maik Schäfers machte ihn in Deutschland bekannt: Daniel Donskoy spielt den Protagonisten der RTL-Serie von Anfang an. Seit dem Durchbruch geht es für den Tausendsassa bergauf: weitere Film- und TV-Projekte, Musik und eine eigene Show. Ausführliche Infos zum Hauptdarsteller von „Sankt Maik“ findet ihr hier:

„Sankt Maik“: Gibt es Staffel 4?

Für die Fans der RTL-Serie bedeutet die dritte Staffel gleichzeitig auch Abschiednehmen von Maik und Co. Denn dabei handelt es sich um die finale Staffel. Somit wird es keine Staffel 4 geben.